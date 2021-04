KORONAVÍRUS Prudký nárast prípadov v tejto krajine: Viaceré štáty avizujú pomoc

Merkelová vyjadrila solidaritu obyvateľom Indie v súvislosti s utrpením, ktoré tejto krajine spôsobuje ochorenie COVID-19. "Boj proti pandémii je náš spoločný boj," uviedla. Nemecko podľa jej slov urgentne pripravuje "podpornú misiu". Nemecko už v súvislosti s pandémiou poskytlo pomoc viacerým krajinám, pripomína agentúra AFP. Od pondelka (26. apríla) v Nemecku začnú platiť nové obmedzenia v oblasti cestovania pre pasažierov z Indie, ktoré majú za cieľ zabrániť šíreniu nového - tzv. indického - variantu koronavírusu.

V Indii za posledný deň testy potvrdili 349.691 nových prípadov nákazy koronavírusom a covidu tam podľahlo ďalších 2767 ľudí, čo sú najvyššie počty od začiatku pandémie. Krajina s druhým najvyšším počtom infikovaných na svete po USA aktuálne zápasí s prudkým nárastom počtu infikovaných, ktorý spôsobil preťaženie jej zdravotníckeho systému. Najhoršie zasiahnutým je metropolitná oblasť Dillí na severe Indie, kde žije vyše 20 miliónov ľudí. Lockdown tam zaviedli začiatkom tohto týždňa, keďže nemocnice nemajú dostatok lôžok ani kyslíka pre pacientov s covidom.

Obmedzenia pohybu, nočné zákazy vychádzania i iné opatrenia v boji proti šíreniu nákazy zaviedli aj ďalšie indické mestá vrátane finančnej metropoly Bombaj. Ústredná indická vláda čelí čoraz väčšej kritike v súvislosti s obvineniami z nedostatočnej prípravy na novú vlnu nákazy. Sociálna sieť Twitter v nedeľu potvrdila, že na žiadosť vlády v krajine zablokovala desiatky príspevkov s kritickými vyjadreniami o kríze. India za posledných sedem dní podľa AFP zaregistrovala viac ako dva milióny nových prípadov nákazy, čo je nárast o 58 percent v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.

EÚ oznámila, že urýchlene zareaguje

Európska únia pripravuje urýchlenú pomoc Indii, ktorá zápasí so zhoršujúcou sa krízou spôsobenou ochorením COVID-19 a dosahuje rekordné denné počty nakazených aj mŕtvych. V nedeľu to oznámila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.

"Sme znepokojení epidemiologickou situáciou v Indii. Sme ochotní pomôcť," napísala šéfka výkonného orgánu Európskej únie na Twitteri. "EÚ dáva dohromady prostriedky a zásoby a rýchlo zareaguje na žiadosť Indie o pomoc cez mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany," dodala von der Leyenová. Tento mechanizmus umožňuje členským krajinám Únie koordinovať svoju pomoc vo všetkých prípadoch núdze. Komisár EÚ pre humanitárnu pomoc Janez Lenarčič oznámil, že už koordinujú príspevky od jednotlivých členských štátov, napríklad dodávky kyslíka a liekov.

Británia oznámila, že posiela zdravotnícku pomoc

Spojené kráľovstvo v nedeľu oznámilo, že posiela zdravotnícke vybavenie vrátane pľúcnych ventilátorov do Indie, ktorá čelí prudkému nárastu počtu prípadov koronavírusu SARS-CoV-2 a súvisiacich úmrtí. Informovala o tom agentúra AFP. Londýn do Naí Dillí pošle viac ako 600 kusov zdravotníckeho vybavenia v reakcii na žiadosť Indie, píše AFP. Britský premiér Boris Johnson sa zaviazal, že "Spojené kráľovstvo urobí všetko, čo je v jeho silách". Británia podľa Johnsonových slov v boji proti ochoreniu COVID-19 stojí "bok po boku" s Indiou.

Britské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že prvú časť pomoci Británia pošle v nedeľu a do Naí Dillí by mala doraziť v utorok. Ďalšie zásielky Spojené kráľovstvo pošle v priebehu najbližšieho týždňa. Celkovo Británia do Indie dopraví deväť leteckých prepravných kontajnerov. Zásielka bude obsahovať 495 kyslíkových koncentrátorov, 120 pľúcnych ventilátorov na neinvazívnu ventiláciu a 20 ručne poháňaných pľúcnych ventilátorov, píše AFP.