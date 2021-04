PREDPOVEĎ Jar sa zrejme ešte stále neukáže v plnej sile: Skvelá správa pre alergikov, apríl totiž urobil svoje!

Ilustračné foto

Zdroj: Gettyimages.com

BRATISLAVA - Po tom, ako sme v apríli boli svedkami typického "bláznivého" počasia to stále nevyzerá, že by sa počas nasledujúceho týždňa malo niečo zmeniť. Svedčí o tom pribúdajúca oblačnosť s koncom týždňa, no aj stúpajúca teplota, ktorú meteorológovia hlásia s blížiacim sa piatkom. Na druhej strane to je určite pozitívna správa pre alergikov, keďže peľová sezóna zažila v dôsledku chladných dní výrazný pokles. Pozrite si najnovšiu predpoveď počasia.