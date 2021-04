KORONAVÍRUS Od pondelka sa otvárajú terasy prevádzok: Pribudnú aj viaceré výnimky z karantény

Rúško či respirátor možno zložiť len na čas, nevyhnutný na konzumáciu. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k činnosti maloobchodných prevádzok a prevádzok služieb. V exteriérovej časti prevádzky je konzumácia povolená len posediačky, pričom medzi stolmi musia byť rozstupy minimálne dva metre. Nie je povolený samoobslužný výdaj, ako je nakladanie šalátov alebo odber pečiva. Jedlá a nápoje môže podávať len obsluhujúci personál. Obsluha tiež musí zákazníkom k jedlu priniesť príbor zabalený do papierovej servítky, keďže podľa vyhlášky nesmie byť pre zákazníkov voľne dostupný na stoloch.

Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami a každú hodinu sa musia dezinfikovať. Rovnako je potrebné vydezinfikovať stôl, stoličku aj jedálny lístok po každom zákazníkovi. Stanovujú sa tiež podmienky pre umývanie riadu. Pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím dezinfekčný prostriedok. Hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková zároveň pripomína, že naďalej platí zákaz konzumovať jedlá a nápoje v interiéri.

Fitnescentrá s maximálne 6 zákazníkmi

Od pondelka (26. 4.) budú môcť za splnenia istých podmienok opäť fungovať fitnescentrá. Maximálna povolená kapacita bude šesť zákazníkov. Tí pri športovej činnosti nebudú povinní nosiť rúško či respirátor. Priestory prevádzky bude potrebné častejšie upratovať a dezinfikovať, pričom treba použiť prostriedky s virucídnym účinkom. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k činnosti maloobchodných prevádzok a prevádzok služieb.

Pri vstupe do fitnescentra je zákazník povinný preukázať sa negatívnym výsledkom testu nie starším ako sedem dní. Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Prevádzka šatní a spŕch bude možná za dodržiavania základných hygienických pravidiel (vetranie, dezinfekcia, rozstupy a podobne).

Pribudnú viaceré výnimky z karantény

Od pondelka (26. 4.) od 6.00 h sa predlžuje diaľkový limit pre pendlerov zo susedných štátov z 30 na 100 kilometrov. Po novom sa teda karanténa nebude vzťahovať na osoby, ktoré majú trvalý či prechodný pobyt na území susedného štátu do 100 kilometrov od slovenských hraníc a pracujú na území Slovenska (rovnako do 100 kilometrov od hraníc). Potrebný je však negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu nie starší ako sedem dní. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu na hraniciach.

Do domácej izolácie nie sú povinní ísť ani občania SR, ktorí žijú na území susedného štátu do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu. Rovnako však budú potrebovať negatívny test. "Podmienky pre pendlerov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska a pracujú na území susedného štátu, sa nemenia," dodala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Výnimka z karantény bez potreby preukázať sa testom sa rozšíri na osoby dôležité pri udržiavaní chodu prevádzok vykonávajúcich činnosť v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva, tiež na osoby zabezpečujúce veterinárnu starostlivosť pre hospodárske zvieratá. Rovnako na osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo držiteľmi zvierat, s cieľom zabezpečenia špecializovaného diagnostického veterinárneho vyšetrenia, chirurgického zákroku alebo liečby zvierat, ktorú poskytujú špecializované veterinárne pracoviská v iných členských štátoch EÚ. Výnimky sú platné po odsúhlasení ministerstvom pôdohospodárstva.

Povinnosť izolácie a testovania sa nevzťahuje ani na tranzit občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím SR do iného členského štátu EÚ. Podmienkou je prejsť územím SR bez zastavenia (okrem nevyhnutného dotankovania) celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu do krajiny.