Nový šéf SIS? Toto má byť Kollárov kandidát: Na koberček pôjde k premiérovi i prezidentke

BRATISLAVA - Slovenská informačná služba nemá šéfa od marca tohto roka. Nového šéfa SIS zadržala polícia pre podozrenia z korupcie. Šéf Sme rodina včera uviedol, že meno už má. Konzultovať to má s premiérom Eduardom Hegerom. Mal by sa ním stať Michal Aláč.

O možnom novom šéfovi SIS informoval Denník N. S doterajším námestníkom riaditeľa SIS Aláčom má mať ešte pohovor predseda vlády a zrejme aj prezidentka.

VIDEO Podľa PS by Kollár nemal nominovať šéfa SIS

S možným šéfom SIS má hovoriť premiér

O novom mene informoval Kollár ešte včera, no neprezradil ho. Návrh už malo hnutie predložiť premiérovi Eduardovi Hegerovi. Potvrdili to riaditeľ tlačového a informačného odboru Úradu vlády Richard Pekár a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. "Návrh na nomináciu sme v piatok (16. 4.) predložili premiérovi Hegerovi, ktorý s ním bude mať pohovor a po ňom zváži a prípadne túto nomináciu predloží prezidentke. Kedy tak urobí, je na ňom," skonštatoval Kollár.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Denníku viaceré zdroje potvrdili, že má ísť o Michala Aláča. Heger dnes potvrdil, že od predsedu parlamentu Kollára dostal meno kandidáta do čela SIS. V najbližších dňoch sa s týmto kandidátom plánuje stretnúť a následne bude postupovať podľa štandardných pravidiel.

Jedna z najdôležitejších funkcií v štáte

"Funkcia riaditeľa SIS je jednou z najdôležitejších v štáte, preto je dôležité, aby sa dodržal štandardný postup jeho výberu. Dostal som meno od Borisa Kollára, v najbližších dňoch sa mám stretnúť s týmto človekom, a až potom budem komunikovať do médií," povedal Heger. Hovoriť chce aj s koaličnými partnermi.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií Veronika Remišová na tlačovke doplnila, že ak má strana Za ľudí na vláde zahlasovať za navrhovaného kandidáta, tak očakáva, že im bude nominácia vopred predstavená. Riaditeľ SIS musí byť profesionál s odbornými a morálnymi kvalitami.

Miesto riaditeľa SIS sa uvoľnilo po odchode Vladimíra Pčolinského. Z funkcie ho odvolali v marci na jeho vlastnú žiadosť po tom, ako bol zadržaný a obvinený z korupcie. Riaditeľa informačnej služby vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády. Po demisii Milana Krajniaka sa špekulovalo aj o tom, že šéfom SIS by sa mal stať práve on. Krajniak špekulácie vyvrátil a vrátil sa do čela rezortu práce.