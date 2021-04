Kontroverzný Matovičov poslanec na FOTO: Pozrite sa, na akom tátošovi sa vyváža Gyimesi!

Gyimesiho prichytili pri pomerne luxusnom voze.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian, FB/Prezident

BRATISLAVA - Obyčajný alebo neobyčajný človek? To je otázka. Reč je o aktuálne problematickom poslancovi OĽaNO, ktorý často po boku vicepremiéra Igora Matoviča cestuje do Maďarska, aj kvôli ruskému Sputniku. Jeho najnovšia fotografia však veľmi nesvedčí o tom, že by sa vedel vžiť do kože obyčajných ľudí. Pozrite sa, v akom tátošovi sa poslanec György Gyimesi, vyváža!