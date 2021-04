Richard Sulík o ďalšom uvoľňovaní: Čísla klesajú, budeme v tom pokračovať! O týždeň otvoríme terasy

BRATISLAVA - Už zajtra začne prvé väčšie uvoľňovanie po takmer štyroch mesiacoch prísnych opatrení. Zákaz vychádzania síce ostáva v platnosti, no so širším okruhom výnimiek. Rovnako už môžeme ísť do prírody aj mimo okres. Minister hospodárstva Richard Sulík uviedol, že o týždeň by sa mali otvoriť aj terasy.