KORONAVÍRUS Je to definitívne! Vláda schválila UVOĽŇOVANIE opatrení: Nové výnimky v zákaze vychádzania

BRATISLAVA - Už od pondelka má začať prvé veľké uvoľňovanie po mesiacoch prísnych opatrení. Dnes by malo byť definitívne jasné ako presne bude prebiehať. Podľa premiéra Eduarda Hegera však pôjde všetko podľa COVID automatu a schválenie vládou je v podstate formalita. Minister školstva Branislav Gröhling naznačil, že by sa nemuseli otvoriť všetky prevádzky a služby.

Dnes od deviatej sa koná online rokovanie vlády. Ministri by na ňom mali schváliť finálne uvoľňovanie opatrení, o ktorom predtým rokovala Pandemická komisia. Uznesenie je v procese, diskutovať sa malo aj o zákaze vychádzania, ten však potrvá minimálne do konca apríla. Otvorí sa od pondelka všetko tak, ako avizovala vláda začiatkom týždňa?

Spravili sme krok k slobode

O výsledkoch rokovania informoval tlačovou správou premiér Eduard Heger. Vláda dnes schválila zmiernenie opatrení na základe COVID automatu. Od pondelka 19. apríla nebude zákaz vychádzania platiť napríklad na návštevu maloobchodných predajní a prevádzok, ktoré budú otvorené v zmysle vyhlášky ÚVZ. "Som veľmi rád, že sme vďaka spoločnému úsiliu občanov urobili ďalší krok smerom k životu bez obmedzení. Ďakujem za dodržiavanie pravidiel a prosím, vydržme to a zostaňme zodpovední," povedal premiér Eduard Heger.

Do prírody aj mimo okres

Ďalšou dobrou správou pre občanov je, že do prírody a na individuálnu rekreáciu sa bude môcť cestovať aj medzi okresmi s podmienkou, že do okresu v 4. stupni varovania podľa COVID Automatu bude potrebný negatívny test nie starší ako 7 dní. Otvárajú sa múzeá, galérie, knižnice, zoologické, botanické záhrady podľa podmienok stanovených vyhláškou ÚVZ.

Ďalšou významnou zmenou oproti súčasnosti je otvorenie kurzov autoškoly, možnosť návštevy bohoslužieb, plavární a športovísk. Ruší sa aj povinný home office. Prácu touto formou budú môcť zamestnanci naďalej vykonávať len podľa usmernení svojho zamestnávateľa.

"Stále však nad pandémiou nemáme vyhrané, a preto musíme byť obozretní. Iba dôsledné dodržiavanie pravidiel a súbežne s tým masívne očkovanie je cestou k slobode. Dnes sme k nej urobili ďalší krok," uzavrel šéf vládneho kabinetu Eduard Heger. Detailné pravidlá pre otvorenie prevádzok či realizáciu hromadných podujatí vrátane športu upraví vyhláška ÚVZ. Vláda uložila hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi vydať túto vyhlášku bezodkladne.

Slovensko prejde od pondelka do bordovej fázy.

Osoby, ktoré prídu na Slovensko, musia ísť do karantény

Osoby, ktoré prídu na územie SR od pondelka od 6.00 h, musia ísť do karantény. Ak však dostanú negatívny výsledok PCR testu, karanténu môžu ukončiť, informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková. Pôvodne ÚVZ SR informoval, že tieto osoby do karantény ísť nemusia. Podľa ÚVZ SR sa teda izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení ukončuje pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo získaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. "Tento test možno podstúpiť kedykoľvek, netreba čakať osem dní od návratu zo zahraničia," zdôraznila Račková.

Otázku otvorenia stredoškolských internátov budeme musieť doriešiť

Otázku otvorenia stredoškolských internátov bude musieť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ešte doriešiť. Ak by platil súčasný COVID automat, od 26. apríla by sa stredné školy mohli otvoriť v štyroch okresoch, nemôžu však fungovať bez internátov. Po návšteve základných škôl v okrese Banská Štiavnica to uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Zdroj: Topky/Maarty

"Som veľmi rád, že sme mohli plnohodnotne otvoriť materské školy a prvý stupeň základných škôl. V rámci zberu jednotlivých dát máme na prvom stupni momentálne 78 percent žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne. Od 19. apríla nastupujú do škôl posledné končiace ročníky základných škôl a od 26. apríla celé školstvo prechádza na regionálny semafor," pripomenul Gröhling.

Všetko pôjde presne podľa COVID automatu

Úpravy v zákaze vychádzania budú vychádzať iba zo súčasne platného COVID automatu, aj preto premiér nevidí problém v tom, že finálny materiál sa prijme v piatok. "Už dnes vieme, čo od pondelka bude platiť, to sa pretaví do uznesenia, a to sa pretaví do vyhlášky," vyhlásil ešte v stredu po rokovaní vlády. Uznesenie prijmú presne podľa prijatých opatrení. Gröhling však naznačil, že by sa nemuseli otvoriť všetky obchody. Nechcel to však špecifikovať s tým, že konkrétne opatrenia má prezentovať minister zdravotníctva.

Zaočkovaní druhou dávkou zrejme nebudú potrebovať test

Pandemická komisia rokovala ešte v stredu pod vedením ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského o aktuálnej situácii v súvislosti s COVID-19. Prehodnotenie COVID automatu a testovacej stratégie si ešte vyžaduje odbornú diskusiu, finálny materiál bude predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia komisie.

"Testovanie na ochorenie COVID-19 v zmysle platného COVID-automatu sa nebude vzťahovať na osoby, ktoré sú minimálne 14 dní po očkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer&Biontech, Moderna) alebo 4 týždne po očkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny (Astra Zeneca)," uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Uvedené návrhy ešte musia prejsť rokovaním vlády a následne schválením.

Debatovať sa malo aj o zákaze vychádzania

O zmenách v zákaze vychádzania v súvislosti s avizovaným uvoľňovaním opatrení má vláda rokovať v piatok, uviedol minister obrany Jaroslav Naď. Podľa premiéra Hegera však bude pokračovať tak ako doteraz, a to v súbehu s uvoľňovaním. "Nikde včera neodznelo, že budeme meniť zákaz vychádzania," uviedol. Okrem toho sa debatuje aj o zmene COVID automatu.

Lídri koaličných strán v stredu okrem pandemickej situácie riešili aj to či a ako meniť COVID automat, povedal minister hospodárstva Richard Sulík. Verí, že celá koalícia nájde spoločnú dohodu. Ako uviedol, rokovania budú ešte pokračovať. "Tým, že platí COVID automat a uvoľňovanie prichádza na základe platného COVID automatu, my nemusíme mať teraz špeciálne uznesenie na vláde hneď teraz. Vieme ho mať aj v piatok (16. 4.) a on-line. Toto sa administratívne dotiahne," povedal. Otázne podľa neho je, či k opatreniam ohláseným v utorok pribudnú aj ďalšie.

Doležal chce presadiť opätovné fungovanie praktickej výučby v autoškolách

Praktická výučba a skúšky v autoškolách by mohli opätovne fungovať. Presadiť to chce minister dopravy Andrej Doležal na najbližšom zasadnutí pandemickej komisie. "Slovensko sa pripravuje na postupné uvoľňovanie opatrení a čiastočný návrat do života. Som presvedčený, že autoškoly dokážu garantovať dodržiavanie všetkých bezpečnostných nariadení a mohli by sme ich pri presne stanovených pravidlách otvoriť," zdôraznil Doležal. Práve preto sa bude podľa vlastných slov snažiť na pandemickej komisii presadiť riešenie, aby sa autoškoly mohli znova vrátiť k jazdám aj skúškam.