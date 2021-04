Už tento rok vybudujeme dve čerpacie stanice na vodík, uviedol Sulík

BRATISLAVA – V roku 2021 by mali v Bratislave a Košiciach postaviť čerpacie stanice na vodík. Na sociálnej sieti to oznámil podpredseda vlády SR a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Avizoval zároveň, že k prvým dvom čerpacím staniciam v najväčších slovenských mestách by mali pribudnúť ďalšie.