Odborníci o vývoji pandémie: Testovanie nás zruinuje! V boji s KORONAVÍRUSOM máme len štyri možnosti

Aj odborníci z Dáta bez pátosu sa už dostali do nemilosti u bývalého premiéra Igora Matoviča. Pravidelne zverejňujú čísla a pokrok v boji s pandémiou koronavírusu. Často kritizujú to, že nemáme dostatočné informácie.

"My chceme prinášať dáta a ak by sme vedeli ovplyvniť uvažovanie vedenia boja s pandémiou, tak budeme radi. Tí, ktorí potrebujú oddych, uvoľnenie a konečne návrat k normálnej práci sú zdravotníci: všetci pred, v a aj "za" nemocnicou, poliklinikou. V celej pandémii manažujeme jediné: nedostatok lôžok pre potencionálnych pacientov. A jedine kvôli tomuto sa obmedzujeme, potrebujeme, aby počty klesli a vrátili sme sa k normálnemu "životu s vírusom". Nie, bez neho to nepôjde. "S"," vysvetlili v príspevku na sociálnej sieti.

Slovensko aktuálne eviduje 13010 úmrtí s covidom a na covid. Podľa výpočtov je to 2407 úmrtí na jeden mlión obyvateľov. Podľa analytikov sa tak radíme medzi TOP3 krajiny v počte úmrtí na milión obyvateľov.

