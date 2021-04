V Košiciach testujú na protilátky: Tretina testovaných prekonala KORONAVÍRUS, nemuseli o tom vedieť

"Z doterajších výsledkov štúdie vyplynulo, že u zhruba tretiny testovaných osôb sa vyskytujú protilátky. Znamená to, že v minulosti prekonali ochorenie COVID-19, o čom ani nemuseli vedieť. Zároveň sa doposiaľ u 25 ľudí potvrdil typ protilátok, ktoré poukazujú na práve prebiehajúce ochorenie COVID-19. Každý z nich dostal odporúčanie, aby sa čo najskôr išiel otestovať PCR alebo antigénovým testom," uviedla prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) a prednostka ústavu epidemiológie Monika Halánová. Mesto Košice v spolupráci s lekárskou fakultou testuje záujemcov na prítomnosť protilátok v rámci klinickej štúdie Prevcoveast, ktorá potrvá do piatku 30. apríla. Od piatku do nedele (25. 4.) bude môcť verejnosť využiť služby testovacieho centra v rozšírenom čase od 9.00 do 17.00 h.

Primátora mesta Jaroslava Polačeka teší značný záujem ľudí z Košíc, ale aj blízkeho okolia o tento test. "Sme pripravení aj na zvýšený nápor v nasledujúcich dňoch, keďže okrem testovania protilátok budeme na magistráte v piatok, sobotu a nedeľu v rovnakom čase vykonávať aj klasické antigénové testovanie. Ako ma informovala pani prednostka Halánová, odberný tím dokáže za osem hodín práce zvládnuť okolo 1000 záujemcov, čo je dostatočná kapacita pre každého," skonštatoval. Cieľom výskumu zistenia kolektívnej imunity obyvateľov východného Slovenska formou detekcie protilátok je podľa odborníčky pochopenie ich tvorby voči novému koronavírusu, zistenie prítomnosti v populácii a skutočného výskytu tohto ochorenia v Košiciach a okolí. Na testovaní sa nemôžu zúčastniť zaočkované osoby. Záujemca po príchode na magistrát vypíše dotazník so svojimi osobným údajmi a zdravotným stavom a podpíše svoj informovaný súhlas k zapojeniu sa do tejto štúdie.

Každému, kto splní podmienky účasti, zdravotníci odoberú z bruška prsta niekoľko kvapiek krvi a vykonajú rýchlotest. Výsledok je zväčša do 15 minút zaslaný v SMS správe. V úvode testovania dostali niektorí ľudia správu s nesprávnymi výsledkami ich testov. Podľa Halánovej však vývojári z externej firmy, ktorá naprogramovala aplikáciu na objednávku lekárskej fakulty, chybný kód hneď po zistení opravili. "Mali sme menšie technické problémy, keď naše počítače zaslali asi 200 SMS správ s chybnými výsledkami. Údaje do počítača síce boli zadané správne, no aplikácia rozposielala opačnú SMS-ku. Dôvodom bola chyba v aplikácii, ktorá je už našťastie minulosťou. Všetci ľudia následne dostali SMS-ku so správnymi údajmi aj s ospravedlnením. V súčasnosti už všetko funguje tak, ako má," doplnila prodekanka.