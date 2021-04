KORONAVÍRUS Nemocnica v Skalici začala testovať PCR testami zo slín

Testovanie zo slín je vhodnejšie najmä pre deti, seniorov, citlivé osoby a ľudí s hendikepom. Benefitom v prípade pozitívneho výsledku PCR zo slín je informácia, či ide o britskú mutáciu nového koronavírusu. Pri odbere zo slín postačí, aby testovaný niekoľkokrát zakašlal do rúška, v ústach nazhromaždil väčšie množstvo slín, ktoré vypľuje do lievika. Ten je naskrutkovaný na skúmavke. Pred testovaním sa pacientom odporúča desať minút nejesť, nepiť, nefajčiť, nežuť žuvačku, neumývať si zuby a nepoužívať ústnu vodu.

"Testovanie PCR zo slín je nielen príjemnejšie, ale aj cenovo porovnateľné s klasickým PCR testom výterom z nosohltana," uviedol riaditeľ nemocnice Jakub Rybár. Výsledok vyšetrenia pacient dostane do 48 hodín, a to formou mailu a SMS kódu na jeho otvorenie. "Záujemcovia sa objednávajú cez rezervačný systém ambulantných vyšetrení MaPa, a to online prostredníctvom odkazu mapa.nspskalica.sk, telefonicky, prípadne osobne v klientskom centre. Odbery zo slín sú vykonávané v stredu v mobilnej odberovej jednotke od 10.00 do 11.00 h," doplnila Pavliková.

Na kloktacie testy v Záhorskej Bystrici prihlásili 55 % ôsmakov a deviatakov

Viac ako 55 percent rodičov žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy (ZŠ) v Záhorskej Bystrici prihlásilo svoje deti na kloktacie testovanie, ktoré sa bude realizovať v priestoroch školy vo štvrtok (15. 4.) predpoludním. "Základná škola organizuje testovanie v súvislosti s návratom žiakov k prezenčnému vyučovaniu od pondelka 19. apríla," pripomenula Miroslava Ryšková z referátu komunikácie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica.

V záhorskobystrickej ZŠ navštevuje posledné dva ročníky spolu 84 žiakov. Testovanie kloktaním nie je povinné. "Viacerí rodičia informovali vedenie školy o pretestovaní svojich detí antigénovými testami,“ dodala Ryšková. Podmienkou účasti na prezenčnom vyučovaní je negatívny test žiakov a aj zákonných zástupcov alebo preukázanie sa výnimkou z testovania.