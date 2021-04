KORONAVÍRUS Veľké otváranie škôl? Minister Gröhling prezradil kľúčový dátum pre rodičov a deti

Poukázal, že v tejto súvislosti sa stretávajú s epidemiologickým tímom. V prípade priaznivých podmienok by malo prejsť Slovensko 19. apríla do bordovej fázy. Ako tvrdí šéf rezortu školstva, školy by sa mohli od tohto termínu prepnúť do regionálneho semaforu. "Dohoda, ktorá bola s epidemiologickým tímom, je, že aj keď sme v čiernej fáze ako Slovensko, tak školstvo by sa od 19. apríla malo prepínať do regionálneho systému," povedal.

Rozhodnutie ministra k aktuálnemu fungovaniu na školách je platné do nedele 11. apríla. Gröhling tvrdí, že v stredu alebo vo štvrtok (8. 4.) zverejnia informáciu, ako sa bude fungovať počas budúceho týždňa. Poznamenal, že by bol rád, keby sa "dotiahlo očkovanie učiteľov do konca", aby boli do nového školského roka v septembri zaočkovaní.

Minister si myslí, že okrem kloktacích testov by sa mali zabezpečiť aj nejaké iné testy, ktoré by sa dali používať v školách rýchlejším spôsobom. "Ak pôjdeme potenciálne od 19. apríla k otváraniu škôl, tak budeme využívať kloktacie testy. Ja som rád, že máme za sebou pilotné fázy," povedal minister školstva s tým, že sa vychytajú problémy, ktoré pri tomto druhu testovania nastali. Z jedného milióna zaobstaraných testov sa podľa šéfa rezortu školstva minulo okolo 20.000.

Podľa Gröhlinga sa prehodnocuje aj stratégia testovania na školách. Povinnosť testovania pre rodičov podľa ministra školstva zostane naďalej platná. Ako tvrdí, chcú tým zabrániť tomu, aby sa ochorenie začalo šíriť. "Je fakt, že bude naďalej fungovať aj školský semafor, ktorý hovorí, že keď nastane 'minohnisko', tak sa budú zatvárať triedy alebo školy," dodal.