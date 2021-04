KORONAVÍRUS Skeptickí analytici a kloktacie testy: Až teraz sa pripravte na skutočné dátové peklo a chaos!

BRATISLAVA - Včerajšia štatistika nových prípadov koronavírusu bola pomerne netradičná od tých, ktoré sme tu mali za posledné mesiace. Objavilo sa totiž až 30-tisíc vykonaných testov na koronavírus, no len niečo vyše 400 bolo pozitívnych. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že to bolo zapríčinené vykalkulovaním aj kloktacích testov na školách. Tie by však podľa analytikov nemali byť rátané do jednej kôpky s PCR testami, ako tomu bolo včera.

Matematici a analytici bijú na poplach, aby sa tieto testy nedávali do výsledku dohromady. Kloktacie testy majú totiž inú senzitivitu ako PCR testy. Hrozí totiž ďalšie dátové peklo.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Myslia si to v organizácii Dáta bez pátosu. "Je veľmi, veľmi pravdepodobné, že zoberieme 30000 vzoriek, dáme ich 10-15 do poolu, z každého kloktu si trochu odložili, ak by bol “pool” pozitívny a hľadal sa vinník. Dátové peklo vznikne “reportingom”, že sa urobilo 30 tisíc PCR testov. Nuž, je aj nie je to pravda," píšu v statuse znepokojení analytici.

"Návrhov ako oddeliť reporting, ako vyhodnotiť výsledok a ako ho oddeliť od štandardu, ktorým ideme 12 mesiacov máme mnoho. Ale bol by to hrach na tú stenu, kde sme už nahádzali tony. A to si predstavte, že oprava covidomatu mala obsahovať nový parameter: Pozitivita PCR," dodávajú.

Miešame hrušky s jablkami, tvrdí matematik Kollár

Mal k tomu čo povedať aj matematik Richard Kollár z toho istého projektu. "Senzitivita týchto testov je iná ako individuálnych PCR testov, miešame hrušky s jabĺčkami. #datovepeklo, ale budeme dobre vyzerať v medzinárodných štatistikách! Určite sme si splnili nejaký dôležitý strategický bod. Nie, tieto testy je potrebné reportovať osobitne," myslí si odborník.

Nesúhlasí tiež so spôsobom, ako neskoro sa pristúpilo k niektorému uvoľňovaniu opatrení, no sú naopak prípady, kedy boli čelní predstavitelia štátu podľa neho "nedočkaví". "Počkajme ešte mesiac, dovtedy viac uvoľnime menšie veci a poriadne sledujme situáciu a vyhodnocujme ju promptne. Sorry, ale nedočkavosť sa tu skutočne nemusí oplatiť, ani keď je niektorá záujmová skupina extrémne vplyvná a nedočkavá," dodal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa experta na dáta však musíme okamžite ukončiť "testovací nezmysel v okresoch, kde je situácia lepšia". "(Trebárs PCR 7D incidencia na 100 000 pod 50), žiadne 14 či 21 dní platné testy. Toto bol nezmysel už dávno, dnes je to len stroj na míňanie ľudských a finančných zdrojov," kritizuje tento prvok Kollár.