Košice museli vyhlásiť stav pohotovosti: Ráno odpratávali kašovitú vrstvu snehu

Mesto Košice si muselo poradiť so snehom

Zdroj: Facebook/Košice - Mesto Košice

KOŠICE – Kašovitá vrstva snehu sa nachádzala v stredu ráno na niektorých cestách v Košiciach, a to najmä vo vyššie položených častiach mesta. Magistrát sa rovnako ako pred týždňom dohodol so spoločnosťou Kosit na dodatočnom nasadení sypačov. Informuje o tom na svojej webovej stránke s tým, že oba mechanizmy zostávajú v pohotovosti do štvrtka (15. 4.). Niektoré termíny zberu posypového materiálu posunuli.