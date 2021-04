MIMORIADNE Minister Gröhling oznámil PLÁN otvárania škôl, testy budú potrebné

Otváranie škôl bude pokračovať. Šéf rezortu školstva doplnil, že od pondelka 26. apríla sa školstvo bude preklápať do regionálneho COVID automatu, pričom v červených okresoch sa má kompletne otvoriť aj druhý stupeň ZŠ a prvé štyri ročníky osemročných gymnázií. Zároveň podľa ministra prichádza do úvahy, že od 26. apríla by sa mohli v ružových okresoch otvoriť stredné školy.

V najlepších okresoch sa vrátia do škôl všetci žiaci základných a stredných škôl

V okresoch s najlepšou epidemiologickou situáciou tak budú môcť nastúpiť do tried všetci žiaci základných a stredných škôl. Návrat k prezenčnej výučbe je možný vďaka zlepšeniu epidemiologickej situácie v krajine, preočkovanosti zamestnancov škôl či kvalitným pravidlám COVID semaforu pre školy v čase pandémie.

Ministerstvo školstva, v zhode s epidemiológmi, odborníkmi, predsedom vlády či ministrom zdravotníctva na ďalších krokoch, bude preto pokračovať v postupnom otváraní škôl. "Som veľmi rád, že sme sa všetci zhodli, že fungovanie škôl a ich otváranie je prioritou. Otvorenie škôl je nevyhnutné tak pre vzdelávanie detí, ako aj pre štandardné fungovanie rodín," zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling a poďakoval za pomoc a spoluprácu premiérovi Eduardovi Hegerovi, ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému aj tímu epidemiológov, ktorý pozorne monitoroval a vyhodnocoval situáciu na Slovensku.

Testovať sa musí rodič a žiaci na druhom stupni

Od pondelka 19. apríla 2021 budú môcť nastúpiť na prezenčnú výučbu okrem žiakov doposiaľ otvorených škôl aj ôsmaci a deviataci zo základných škôl mimo čiernych okresov (podľa COVID automatu). Účasť na vyučovaní bude štandardne podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak na 2. stupni ZŠ. Naďalej platí, že v prípade nákazy môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa alebo RÚVZ zatvoriť školu alebo triedu, kde sa objaví pozitívny prípad tak, ako to stanovuje COVID školský semafor.

O dva týždne sa prepneme do regionálneho COVID automatu

O dva týždne neskôr – od 26. apríla 2021 sa celé školstvo prepne do „regionálneho Covid automatu“. V okresoch s priaznivou epidemiologickou situáciou tak bude možné otvoriť školy a školské zariadenia pre ďalšie kategórie detí a žiakov. Prvý až tretí ročník stredných škôl pôjde do škôl zrejme 3. mája, no rezort musí vyriešiť otázku internátov. Vysoké školy budú zrejme pokračovať dištančne do konca školského roka.

Čierne okresy ostanú v režime, ktorý platil plošne doposiaľ, teda do 11. apríla 2021 (otvorené v nich budú v zásade len materské školy, 1. stupeň ZŠ či stredné zdravotnícke školy a ostane tiež možnosť prezenčnej výučby v malých skupinách 5 + 1).

V bordových okresoch (3. stupeň varovania) budú nad rámec už otvorených škôl a školských zariadení v čiernych okresoch otvorené aj 8. a 9. ročníky ZŠ, poradenské centrá a tiež centrá voľného času a jazykové školy pre individuálnu výučbu.

V červených okresoch (2. stupeň varovania) bude otvorený aj celý 2. stupeň ZŠ a tiež prvé štyri ročníky 8-ročných gymnázií, ktoré zodpovedajú 2. stupňu ZŠ.

V ružových okresoch (1. stupeň varovania) budú otvorené aj stredné školy, jazykové školy, centrá voľného času a ZUŠ pre skupinovú výučbu.

Školy by mali upustiť od písomiek a skúšania

Farbu okresov ohlasuje Ministerstvo zdravotníctva podľa vývoja epidemiologickej situácie vždy v utorok a platí od ďalšieho týždňa. Pre uľahčenie bude aktuálne farby okresov aj farby okresov pre nasledujúci týždeň v prehľadných mapách zverejňovať aj ministerstvo školstva v stredu na svojom webe.

Uvoľňovanie opatrení v školstve v postupných krokoch je dôležité nielen z dôvodu ochrany zdravia detí, žiakov, ich rodičov a pracovníkov škôl, ale tiež pre postupnú adaptáciu škôl na prílev žiakov. Školy tak získajú čas na prípravu potrebných ochranných a preventívnych opatrení. "Chcel by som poprosiť školy aj pedagógov, aby v prvých týždňoch po návrate žiakov do škôl upustili od skúšania či písania písomiek. Naším spoločným cieľom je, aby si žiaci postupne zvykli na návrat do štandardného režimu prezenčnej výučby," dodal minister školstva.

Nadviaže sa aj na projekt letných škôl

Šéf rezortu tiež pripomenul, že školy sa môžu pri návrate detí oprieť o rozbehnutý projekt doučovania „Spolu múdrejší“ v hodnote pol milióna eur, ktorý pomôže žiakom s možnými ťažkosťami s učivom. Ministerstvo už požiadalo o vyčlenenie ďalšieho milióna eur na rozšírenie projektu, aby bolo možné uspokojiť všetky školy, ktoré o doučovanie prejavili záujem.

V lete na túto iniciatívu nadviaže projekt „Letné školy“, ktorý bol v minulom roku veľmi úspešný a žiadaný. "Tento rok v ňom chceme pokračovať, aby sme pomohli ďalším žiakom, ktorí by potrebovali prebrať učivo a zároveň aj rodičom, ktorí by chceli využiť hravé vzdelávacie aktivity pre svoje deti cez leto," uviedol šéf rezortu.

Do tretice majú školy od ministerstva k dispozícii online hodiny vytvorené v projekte Edu TV. Ide o 506 hodín – lekcií pre 2. stupeň ZŠ a 138 videí tzv. Khanovej akadémie, kde učitelia v krátkej a hravej forme vysvetľujú učivo. Každá hodina je doplnená pracovným listom, ktorý môže učiteľ pre svojich žiakov využiť. Učitelia majú možnosť použiť videá a pracovné listy pri dištančnej výučbe svojich žiakov, ale aj priamo v triede. Bližšie informácie o otváraní škôl vrátane rozhodnutia ministra školstva, manuálu Návrat do škôl 2021, mapy okresov či Metodického usmernenia k výučbe počas návratu do škôl sú zverejnené na webe ministerstva školstva.