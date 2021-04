Heger už na prvej vláde úradoval! Pozrite sa, ako popresádzal ministrov, FOTO Oľaňáci bližšie k sebe

BRATISLAVA - Máme za sebou prvé rokovanie vlády Eduarda Hegera a aj keď sa mnohé zmeny (hlavne tie personálne) zdajú byť pomerne kozmetické, priamo počas rokovania si aj ministri všimli jednu zásadnú. Šéfovia rezortov totiž sedia na iných miestach, než ako doteraz. Viacerí to nevnímajú negatívne ale skôr ako osvieženie.

Heger si vymenil miesto s Matovičom

Staré rozloženie prvých troch miest na vláde v roku 2020. Matovič ako premiér sedel za "vrchom stola".

Nové rozloženie na dnešnom rokovaní vlády. Jediné, čo sa zmenilo bola výmena stoličiek medzi Igorom Matovičom a Eduardom Hegerom. Minister vnútra Roman Mikulec zostáva na svojom mieste po ľavici nového premiéra.

Naď má nových spolusediacich

Všimli sme si však aj ďalšiu zmenu. Minister obrany Jaroslav Naď už viac nesedáva po boku ministrov Jána Mičovského a exministra zdravotníctva Mareka Krajčího ako v roku 2020 nižšie.

Naď teraz sedí v blízkosti generála a nového ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského po svojej pravici a po svojej ľavici má ministra životného prostredia Jána Budaja.

"Máme nový zasadací poriadok. Myslím si, že by to mohlo fungovať takto naďalej, bol by som rád," povedal na margo nového zasadacieho poriadku Naď po rokovaní vlády. "Nálada bola dobrá a bola vecná," dodal Naď.

Novinky aj pri Gröhlingovi

Po boku ministra školstva Branislava Gröhlinga kedysi sedával predseda strany Richard Sulík a vedľa Gröhlinga exminister zdravotníctva Krajčí.

Nie je však isté, či dnešné rokovanie bolo v rámci sedenia iné, keďže dnes naňho meškal minister Richard Sulík, no jedno je isté. Gröhling už vo svojej blízkosti viac nemá ministra zdravotníctva. Lengvarského má po svojej ľavici už šéf diplomacie a nominant SaS Ivan Korčok.

"Bolo to veľmi konštruktívne. Máme poposúvané jednotlivé miesta. Vnímam to tak, že je to robené podľa volebného výsledku. Dôležité to ale nie je, pretože ozvať sa viem či som vpredu alebo vzadu," povedal s úsmevom minister školstva Gröhling.

"Ak sa pýtate, čo je nové, je nový zasadací poriadok. Sedím na tej strane, kde som sedel, ale asi o tri miesta dozadu. Myslím si, že to bude dobre fungovať," povedal minister hospodárstva Richard Sulík po dnešnom rokovaní vlády.

Nerozlučná dvojica je stále spolu

Na druhej strane rokovacieho stola je to tiež iné, no predsa len sa zmeny netýkali všetkého. Dvojica ministeriek Veronika Remišová - Mária Kolíková naďalej sedí po svojom boku, aj keď už nie v bezprostrednej blízkosti ministra Mikulca pri hlavnom, centrálnom rokovacom stole.

Ministerky sa oproti roku 2020 posunuli o 2 miesta dozadu a ich čelné stoličky obsadili ministerka kultúry Natália Milanová a minister pôdohospodárstva Ján Mičovský. Vyzerá to teda tak, že v poprednej blízkosti premiéra sedia výhradne ministri OĽaNO. "Je mi v zásade úplne jedno kde sedím. Podstatné je to, aby sme pomohli ľuďom a v súčasnosti aj to, aby sa zrýchlilo očkovanie," priznala Veronika Remišová.

K novému zasadaciemu poriadku mala čo povedať aj staronová ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. "Bolo to také zoznamovanie sa staronovej vlády. Som rada, že sme sa spolu stretli. Zasadací poriadok bolo také spestrenie, ale nebolo to to podstatné," priznáva Kolíková.