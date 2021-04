O pár hodín k nám vpadne studený vzduch! Obyvatelia viacerých okresov sa zobudia do bieleho rána

VIDEO Bratislavčania si užívajú príjemné jarné počasie

Po pomerne teplom pondelku sa opäť citeľne ochladí. Studený front udrie z noci na utorok. „Do utorkového rána sa najmä na strednom a východnom Slovensku miestami vytvorí aj snehová pokrývka,“ varovali meteorológovia zo SHMÚ na sociálnej sieti.

Podľa ich slov však nepôjde len o lokálne ochladenie, ale v priebehu dvoch dní sa ochladí vo väčšine Európy. „Situácia tak vydrží dlhšie, studený vzduch k nám bude prúdiť až do štvrtka a budú sa v ňom vyskytovať početné snehové prehánky. Stále sa tak miestami bude vytárať aj snehová pokrývka, vo vyšších polohách sa udrží aj dlhšie. Ojedinele sa vyskytnú aj búrky,“ skonštatovali odborníci.

Utorok

Cez našu oblasť postúpi smerom na východ studený front. Za ním sa v studenom vzduchu do strednej Európy od západu rozšíri výbežok vyššieho tlaku.

Cez deň bude oblačno až zamračené a miestami treba rátať so snehovými prehánkami alebo snežením. Do bieleho rána sa zobudia najmä obyvatelia východného Slovenska. SHMÚ totiž pre okresy Košice mesto, Sobrance, Humenné, Medzilaborce a Snina vydal prvostupňovú výstrahu pred snežením, a to od polnoci do 12:00.

V nižiších polohách sa objavia aj zmiešané zrážky. V horských oblastiach hrozí tvorba snehových jazykov.

Popoludní sa na západnom a strednom Slovensku vyskytne premenlivá oblačnosť. Meteorológovia avizujú veľmi chladné počasie. Denné maximum dosiahne 3 až 8, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Horehroní väčšinou okolo 1 stupeň. Teplota na horách vo výške 1500 m dosiahne cca -7 stupňov.

Zafúka severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km/h, v nárazoch ojedinele okolo 65 km/h.

Streda

Vo veľmi studenom vzduchu k nám bude od západu zasahovať výbežok vyššieho tlaku. Zároveň sa bude vo vyšších vrstvách ovzdušia presúvať od západu cez strednú Európu brázda nízkeho tlaku vzduchu.

Oblačnosť bude premenlivá, v noci zmenšená. Ojedinele, cez deň na mnohých miestach, sa objavia snehové prehánky alebo sneženie. V nižších polohách sa miestami očakávajú aj zmiešané zrážky. Naďalej bude veľmi chladno.

Najnižšia nočná teplota poklesne na -1 až -7, v údoliach miestami na -7 až -13 stupňov. Najvyššia denná teplota dovŕši 2 až 7, v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 0 stupňov.

Vietor bude slabý, v západnej polovici a na Spiši sa postupne rozfúka západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km/h.

Štvrtok

Vo veľmi studenom vzduchu sa z Francúzska nad Alpy presunie tlaková výš. Zároveň sa bude vo vyšších vrstvách ovzdušia presúvať z karpatskej oblasti ďalej na východ brázda nízkeho tlaku vzduchu.

Premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť. Miestami treba znova rátať so snehovými prehánkami či snežením. Cez deň sa v polohách do cca 400 m vyskytnú i dažďové zrážky. SHMÚ hlási veľmi chladné počasie.

Najnižšia nočná teplota dosiahne 1 až -4, v údoliach miestami -5 až -10 stupňov. Maximálna denná teplota sa vyšplhá na 3 až 8, na severe približne na 1 stupeň.

Zavládne bezvetrie alebo bude fúkať slabý, postupne západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km/h, ojedinele v nárazoch okolo 50 km/h.

Piatok

Tlaková výš sa bude presúvať z alpskej oblasti nad Balkán a po jej severnom okraji k nám začne od západu až juhozápadu prúdiť teplejší vzduch.

Malá, miestami zväčšená oblačnosť. Ráno sa bude ojedinele tvoriť hmla.

Najnižšia nočná teplota klesne na -1 až -6, v údoliach miestami na približne -8 stupňov. Najvyššia denná teplota dosiahne 8 až 13, na severe miestami okolo 6 stupňov.