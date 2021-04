KORONAVÍRUS Kollár vyzval poslancov, aby podporili predĺženie núdzového stavu

"Nám by stačilo núdzový stav a obmedzenia dať iba na zdravotníctvo. Dávno sme to mali pripraviť. Možno by sme to mali pripraviť do budúcna," upozornil Kollár s tým, že pandémia sa ešte neskončila a môžu prísť ešte ďalšie vlny. Pripomenul, že treba riešiť problém zodpovedne a nie populisticky.

Koalícia a opozícia by podľa neho mali spoločne pripraviť nastavenie kritérií napríklad na cestovanie počas leta tak, aby na jeseň nevypukla ďalšia vlna pandémie nového koronavírusu vo veľkej intenzite.

Susko namieta predlžovanie núdzového stavu

Opozičný poslanec Národnej rady Boris Susko (Smer-SD) namieta predlžovanie núdzového stavu, ako aj obmedzovanie niektorých práv a slobôd ľudí. Návrh na predĺženie núdzového stavu síce je obsiahlejší, podľa Suska mu však naďalej chýba podrobná analýza účinnosti doteraz prijatých opatrení a vízie do budúcna.

Počas diskusie v pléne pripomenul, že sa Smer-SD obrátil na Ústavný súd (ÚS) SR a ten rozhodol o súlade s napadnutými článkami ústavy. Za potrebné však považuje konštatovať, že traja sudcovia ÚS pripojili k rozhodnutiu odlišné stanovisko. "Treba povedať, že toto rozhodnutie ÚS nebolo prijaté jednohlasne," poznamenal. Tvrdí tiež, že NR SR robí slúžku vláde. Argumentuje tým, že predĺženie núdzového stavu môže odobriť parlament aj 20 dní po jeho vyhlásení. Rovnako namieta, že na súhlas netreba ani ústavnú väčšinu, hoci v rámci núdzového stavu dochádza aj k obmedzovaniu práv a slobôd.

Pýta sa tiež, či naozaj treba obmedzovať práva ľudí s cieľom znižovať mobilitu, keď na druhej strane je povinné pravidelné testovanie, kde sa zhromažďujú ľudia. Hovorí o akomsi zacyklenom kruhu s jeho neustálym predlžovaním. Tvrdí, že aj antigénové testovanie spôsobuje zvýšenie mobility a prispieva k vyššiemu počtu nakazených. Následne vzhľadom na počty nakazených podľa neho vláda zase predlžuje núdzový stav.

Exminister zdravotníctva a poslanec Marek Krajčí (OĽANO) upozornil kolegov, že testovanie a COVID automat nie sú súčasťou tejto diskusie ani uznesenia o núdzovom stave. Dodal, že sa automat bude meniť aj so stratégiou testovania. Tvrdí, že antigénové testy zachytia približne každého druhého, ktorý by sa dal dokázať aj PCR testom a nevie, že je chorý. "Keď zachytíte takéhoto človeka, ide do karantény, zabránite tomu, aby nakazil svojich kolegov v práci, svojich blízkych a podobne," reagoval.