Odborník varuje rodičov! Neurobte túto chybu: Môžete poškodiť zdravie detí

BRATISLAVA - Alkohol medzi deťmi a mladými by mal byť absolútnym tabu. Takáto skúsenosť môže viesť k rýchlemu pokračovaniu v pití, k ťažkej otrave alkoholom a neskôr k závislosti. Veľká noc je v mnohých slovenských rodinách časom, kedy sa najčastejšie porušuje, že podávať či predávať alkohol osobám mladším ako 18 rokov je zakázané.

Povedal to hlavný odborník pre medicínu drogových závislostí Ministerstva zdravotníctva SR Ľubomír Okruhlica. Vyzýva preto rodičov či blízkych dospelých, ktorí budú počas veľkonočných sviatkov s deťmi a mladými, aby im v žiadnom prípade nepodávali alkohol. "Nie preto, že to zákon zakazuje, ale preto, že tým môžu vážne poškodiť ich zdravie," zdôraznil, pričom poukázal na to, že striedme pitie je akceptovanou súčasťou slovenskej kultúry.

Odborník poukázal aj na štatistiky, z ktorých vyplýva, že veľa detí už má vo veku 15 rokov skúsenosť s pitím alkoholu. Ide až o 59 percent z nich, pričom doslova opitých bolo opakovane 21 percent dievčat a 23 percent chlapcov. Zarážajúce je aj to, že až 18 percent 15-ročných a dokonca aj sedem percent 13-ročných bez problémov kúpilo alkohol v obchode.

Dospelých preto opakovane vyzýva k zodpovednosti a k tomu, aby si uvedomili, aké závažné negatívne dôsledky môže mať ich správanie na vývoj ich detí počas Veľkej noci.