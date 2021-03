Polícia obvinila muža z Jarovníc za jazdu pod vplyvom alkoholu

„Po prejazde miernej ľavotočivej zákruty v dôsledku neprispôsobenia jazdy svojim schopnostiam zišiel s vozidlom mimo vozovky, do odvodňovacieho kanála a následne do poľa. Tam ho našla policajná hliadka, ktorá ho podrobila dychovej skúške. Jej výsledok dosiahol hodnotu 1,94 promile,“ uviedla Ligdayová s tým, že mužovi nebol zadržaný vodičský preukaz, keďže nie je jeho držiteľom. „Bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ dodala krajská policajná hovorkyňa.