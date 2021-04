Galko sa kvôli nevymenovaniu Hlinku pustil do prezidentky: Čo si to dovolila? Toto je zneužitie právomocí!

BRATISLAVA - Šéf leteckých opravovní v Trenčíne a bývalý politik Ľubomír Galko je v poslednej dobe výrazne aktívny na sociálnej sieti. Sťažnosti predovšetkým logicky nepadajú do radov vládnej koalície, ale na jej kritikov. Galko si po vládnej kríze a jej spôsobe vyriešenia zobral na paškál Prezidentský palác a hlavu štátu Zuzanu Čaputovú. Tá totiž zrejme odmietla vymenovať nového ministra práce Jozefa Hlinku, a tak bude kabinet dočasne nekompletný.

Sme rodina bude musieť nájsť iného nominanta, pretože aj strana si túto nomináciu očividne rozmyslela. Odmietavý postoj bol zrejme aj na strane Čaputovej, ktorá si Hlinku včera zavolala do paláca na koberček. Následne vydali stanovisko o tom, že vláda bude doobeda síce vymenovaná, no bez Hlinku ako ministra práce. "Zuzana Čaputová vymenuje zajtra (dnes, pozn. red.) o 10.00 h. členov novej vlády na čele s premiérom Eduardom Hegerom zatiaľ však bez ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Hnutie Sme rodina ešte prehodnocuje svoju personálnu nomináciu na tento post," píše sa v stanovisku Prezidentského paláca.

Galko hovorí o zneužití postavenia

To poriadne otriaslo aj bývalým ministrom obrany z vlády Ivety Radičovej Ľubomírom Galkom, ktorý palác za tento krok poriadne kritizuje. O Hlinkovi sme pritom už včera písali aj to, že jeho minulosť je spojená s exministrom vnútra Gustávom Krajčím z vlády Vladimíra Mečiara. "Odmietnutie poslanca Hlinku za ministra práce a sociálnych vecí prezidentkou Čaputovou za to, že päť mesiacov pracoval pred dvadsiatimi rokmi u Krajčího, pričom mu pripravoval nejakú odbornú parlamentnú agendu, pokladám za neférové konanie až zneužitie jej postavenia," myslí si Galko.

Veď sa ničím neprevinil

Galko pokračuje argumentáciou, že Hlinka sa spoluprácou na ministerskej agende ničím neprevinil, aj keď išlo o Mečiarovho ministra. "Máme prezumpciu neviny a ten človek sa ničím neprevinil a takéto krátke pracovné angažmán v minulosti nemôže byť predsa dnes diskvalifikáciou," myslí si.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pokračuje aj tým, že Hlinka má už z prostredia politiky bohaté skúsenosti. "Nehovoriac o tom, že potom dlhé roky pracoval v štátnej správe na riadiacich postoch za rôznych ministrov. Strana, ktorá nominuje svojho kandidáta, zaňho preberá zodpovednosť a tak by to malo aj ostať," uzavrel.