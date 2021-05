Podľa Fica na Slovensku funguje systém udavačov

BRATISLAVA - Na Slovensku funguje systém udavačov. Koalícia tento systém vymyslela tak, že si našla ľudí, ktorí boli podozriví zo závažnej trestnej činnosti, a povedala im, že ak budú udávať iných, nebudú za svoje skutky niesť zodpovednosť. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico.

Tými najhlavnejšími udavačmi sú podľa Fica bývalý riaditeľ kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó, bývalý riaditeľ národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernard Slobodník a exnámestník SIS Boris Beňa. "Dnes je nadovšetko jasné, že vo výkone väzby sedia ľudia obvinení bez dôkazov a dôvodov. Za tým všetkým je systém likvidácie opozície," skonštatoval Fico. Prvý o systéme začal podľa Fica hovoriť bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský. Vo väzbe je preto, lebo ho koalícia potrebovala umlčať. Ako druhý o tom vravel policajt Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ján K. a veľa začal rozprávať aj bývalý šéf NAKA Branislav Zurian, poznamenal Fico. Vladimír Pčolinský aj Ján K. by mali byť preto prepustení na slobodu, povedal Fico. Zároveň vyzval Zuriana, aby sa na Slovensko nevracal, pretože ho polícia okamžite zatvorí do väzby.

Systém udavačov je podľa Fica personálne napojený na ministra financií a bývalého premiéra Igora Matoviča (OĽANO), pretože mal riešiť presun Ľudovíta Makóa do SIS. Fico tvrdí, že Matovič vypovedal v januári tohto roka na polícii. Mal tam potvrdiť, že sa opakovane stretával s obvineným Bernardom Slobodníkom, uviedol. Predseda Smeru-SD je presvedčený, že najvyšší predstavitelia na stretnutí v SIS hovorili práve o systéme kajúcnikov a o obsahu stretnutia klamú. Generálny prokurátor Maroš Žilinka by mal pre stretnutie predstaviteľov v SIS zastaviť činnosť Špeciálnej prokuratúry a prevziať ju pod svoje krídla. Mal by prepustiť aj ľudí, ktorí sú vo väzbe z falošných dôvodov.

Smer je pripravený zvolať veľvyslancov Európskej únie. Stretnutie má vysvetliť premiér na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR, ktorú inicioval Smer-SD. Konať musí podľa Fica aj výbor NRSR na kontrolu činnosti SIS. Jej mimoriadne zasadnutie zvolal predseda výboru Marián Saloň (Smer-SD) na stredu (26. 5.) ráno. Zasadnúť by podľa Fica mal aj výbor NRSR pre obranu a bezpečnosť.

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR reagoval, že strana Smer-SD a mimoparlamentný Hlas-SD vytvárajú sústavný nátlak na orgány činné v trestnom konaní. "Toto zastrašovanie policajtov, prokurátorov a sudcov premiér Eduard Heger odsudzuje a vyzýva lídrov týchto strán, aby s týmito aktivitami prestali," uviedol odbor.

Na stretnutí na pôde SIS sa malo zúčastniť približne desať ľudí vrátane najvyšších ústavných činiteľov. Témou malo byť podľa medializovaných informácií podozrenie, že vyšetrovanie niektorých veľkých korupčných káuz môže byť zmanipulované. Médiá informovali, že v tejto súvislosti sa mal spomínať aj prípad exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Premiér Eduard Heger (OĽANO) aj prezidentka SR Zuzana Čaputová odmietli, že by predmetom debaty bol prípad Vladimíra Pčolinského, či iné prípady, ktoré aktuálne riešia orgány činné v trestnom konaní. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) odmieta tvrdenia, že by bolo rokovanie na pôde SIS utajené.