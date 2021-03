VLÁDNA KRÍZA vrcholí: Kollár dáva ultimátum do stredy, Remišová hrozí zajtrajšou demisiou

Politológovia o VLÁDNEJ KRÍZE: Zlyhali takmer všetci! Matovič mal odstúpiť už dávno

VIDEO V sobotu na Úrade prebehlo ďalšie rokovanie na vyriešenie vládnej krízy

13:40 Momentálne je diskusia o tom, komu ešte záleží, aby táto vláda pokračovala

Minister financií a dočasný šéf rezortu zdravotníctva i školstva Eduard Heger (OĽaNO) to uviedol v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Povedal, že pri rokovacom stole sú tri strany. „Za celé hnutie OĽaNO môžem povedať, že nám na tom veľmi záleží, rovnako to deklaruje aj Sme rodina a vidieť to aj na Za ľudí,“ podotkol s tým, že postoj SaS nekomentuje. Zdôraznil, že nie je pravda, že by sa nechcel Igor Matovič vzdať pozície premiéra. V rámci prípadnej ponuky na premiérsky post nechcel predbiehať sled udalostí. „Ak bude takáto otázka na stole, postavím sa jej čelom,“ zopakoval.

12:40 Veronika Remišová avizovala svoju demisiu

“Podpisujem možno posledné dokumenty v úrade, v tomto prípade odpovede občanom a starostom. Za svojím slovom si stojím. Ak nedôjde k posunu v rokovaniach smerom k pokračovaniu štvorkoalície a výmene premiéra, v pondelok oznámim svoju demisiu. Vládna kríza sa nedá ďalej naťahovať," napísala šéfka Za ľudí Veronika Remišová na sociálnej sieti.

12:00 Boris Kollár oznámil deň, dokedy je Sme rodina ochotná čakať

Boris Kollár v diskusnej relácii TA3 V politike nechcel prezradiť podrobnosti zo včerajšieho večerného koaličného rokovania. "Nebudem predbiehať. Viem veci, ktoré ešte nemôžem zverejniť. Ale možno budete prekvapení, že tieto veci sa pohnú už tento týždeň," uviedol Kollár. Je presvedčený, že musia pokračovať ako štvorkoalícia. Ak sa nedokážu dohodnúť, je fér vypísať predčasné voľby. Za Sme rodina dal ultimátum na vyriešenie krízy do stredy, zopakoval, že v opačnom prípade treba ľuďom čestne povedať, že sa dohoda nepodarila. Kollár nevylúčil ani spoluprácu so stranou Hlas, ktorej predseda Peter Pellegrini bol druhým hosťom relácie. Pellegrini sa vyjadril, že si spoluprácu so stranou Sme rodina vie taktiež predstaviť.

08:20 V utorok by mala pokračovať prerušená parlamentná schôdza

Poslanci by sa mali zísť opäť v utorok a pokračovať v prerušenom rokovaní. Schôdzu v uplynulom týždni prerušil predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina). Odôvodnil to vládnou krízou, aby sa "cirkus z vlády nepresunul do parlamentu". Chce, aby zákony prechádzali kontinuálne, nemuseli prepadávať body a presúvať poradie návrhov. Poslanci by mali pokračovať v zmysle programu diskusiou ku klimatickej petícii, prihlásených je ešte niekoľko rečníkov. Na programe sú aj dva vládne návrhy súvisiace s pandémiou nového koronavírusu, o ktorých rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.

Koaličné strany pokračovali v sobotu v rokovaniach o riešení vládnej krízy. Stretli sa po 18.00 h na Úrade vlády. Na rokovanie boli pozvaní zástupcovia všetkých štyroch vládnych strán. Medzi nimi aj SaS, ktorá počas týždňa pozastavila svoje členstvo v koalícii. Viacerí predstavitelia koalície vyjadrovali záujem vyriešiť krízu do konca víkendu.

Spor Matovič - Sulík

Premiér Igor Matovič počas dňa na sociálnej sieti uviedol, že OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí stoja pred úlohou dohodnúť sa na trojkoalícii. Argumentoval neochotou SaS splniť podmienky na vyriešenie situácie a kladením dodatočných požiadaviek, najprv jeho demisiu, neskôr aj odchod z vlády. Dodal, že OĽaNO zvolalo na sobotu posledné stretnutie štyroch koaličných strán.

SaS reagovala tým, že odchod premiéra z funkcie by mal automaticky znamenať aj odchod z vlády. Kritizuje, že ich požiadavka je pre Matoviča dôvodom na vymýšľanie nových funkcií. Strana podotkla, že premiérovi nejde o kompromis, ale o pomstu.

Bola by trojkoalícia dosť stabilná?

To, že dohoda na riešení situácie viazne na sporoch OĽaNO a SaS, už uviedol aj podpredseda Národnej rady Juraj Šeliga. Nepovažuje trojkoalíciu za dostatočne stabilnú. Medzi alternatívami riešenia krízy je podľa neho i možnosť odchodu všetkých predsedov strán z vládnych pozícií. Vylúčil, že by bolo zotrvanie Matoviča vo funkcii premiéra súčasťou akéhokoľvek scenára.

Strana Za ľudí dala ultimátum na vyriešenie krízy do pondelka, inak hrozí demisiou šéfka strany a vicepremiérka Veronika Remišová. Nasledoval by ju aj Šeliga. Strana naďalej hovorí o zachovaní štvorkoalície.

Premiér už pripustil ochotu odstúpiť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Dal si viaceré personálne podmienky vrátane odchodu ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) či ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Obaja odstúpili, vládu opustili aj zvyšní ministri za SaS. Vo vláde chýbajú i ministri práce a zdravotníctva.

Prezidentka vyzvala premiéra k demisii

Liberáli následne pozastavili účasť v koalícii. Trvajú na tom, že rokovania má viesť ten, koho prezidentka Zuzana Čaputová poverí zostavovaním novej vlády. Hlava štátu už Matoviča vyzvala na demisiu. Ten však chce podľa vyjadrení viacerých politikov ostať vo funkcii, kým sa nedohodne vedenie nového kabinetu.

Šéf parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár pripustil predčasné voľby, ak sa kríza nevyrieši do konca budúceho týždňa. Dianie v koalícii jeho hnutie viackrát označilo za cirkus. Z toho dôvodu počas uplynulého týždňa prerušil aj rokovanie parlamentu.