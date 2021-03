Zostaňte zdraví! Užitočné RADY našich hygienikov, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie

BRATISLAVA - Úrad hlavného hygienika Jána Mikasa priniesol mnoho užitočných rád, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie. Napríklad by ste mali chodiť len na premyslené nákupy a preferovať bezkontaktnú platbu. Taktiež je vhodné výťah vymeniť za schody a osobné stretnutia s rodinou či priateľmi presunúť do online priestoru.

Nákup potravín a návšteva obchodov

Ak môžete, využite možnosti nákupu online a donášky potravín až k dverám.

Do predajne vstupujte s premysleným nákupným zoznamom, aby ste v priestore s inými ľuďmi strávili čo najmenej času.

Nakúpiť by mal ísť len jeden člen domácnosti a pokiaľ je to možné, nevoďte do obchodu deti.

Snažte sa vyhýbať špičke a nakupujte najmä v čase, kedy sa v predajniach zvykne pohybovať menej ľudí. Rešpektujte čas vyhradený na nákupy rizikových skupín.

Zdroj: Getty Images

Seniori nad 65 rokov a ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím by v záujme ochrany svojho zdravia mali využívať nákupný čas pre nich vyhradený.

S personálom a inými zákazníkmi komunikujte iba v nevyhnutnom rozsahu.

Noste správne nasadený respirátor, prekryté majte ústa aj nos. Pri vstupe do predajne si dôkladne vydezinfikujte ruky alebo si nasaďte rukavice.

Rešpektujte pokyny zamestnancov predajne a sledujte značenie, ktoré napomáha dodržiavať potrebné rozostupy.

Nenarúšajte osobný priestor iných ľudí pri regáloch a pri pokladni. Ak je v uličke viac ľudí, vráťte sa po tovar neskôr.

Dotýkajte sa iba toho tovaru, ktorý plánujete kúpiť.

Zdroj: Getty Images

Kým si neumyjete/nedezinfikujete ruky, snažte sa nedotýkať svojej tváre.

Pri nákupe použite samoobslužné skenery, ak je to možné, váš nákup bude rýchlejší.

Uprednostňujte bezkontaktnú platbu.

Po východe z obchodu vyhoďte rukavice (z rúk si ich stiahnite tak, že ich vyvrátite, aby vonkajšia strana rukavíc zostala vo vnútri) a opäť si vydezinfikujte ruky.

Ak budete nútení využiť toaletu v obchode (nákupnom centre), snažte sa čo najmenej dotýkať povrchov, následne si dôkladne umyte a vydezinfikujte ruky.

Spoločné bytové priestory a výťah

V spoločných priestoroch bytoviek sa pohybujte s riadne nasadeným respirátorom, ktorý prilieha na pokožku tváre a prekrýva nos a ústa. Chránite tým seba aj svojich susedov, ktorí môžu patriť do rizikovej skupiny.

Používanie výťahu hygienici odporúčajú obmedziť v maximálnej možnej miere, prípadne sa mu celkom vyhnúť, ak je to možné.

Odborníci dôrazne neodporúčajú, aby sa vo výťahoch viezli súčasne osoby z rôznych domácností.

V spoločných priestoroch bytového domu trávte iba nevyhnutné minimum času.

Po kontakte s plochami, ktorých sa dotýkajú iní ľudia (kľučky, madlá, tlačidlá vo výťahu) sa nedotýkajte tváre. Čo najskôr si dezinfikujte alebo umyte ruky.

Zdroj: Getty Images

Verejná doprava

Cesty mimo bydliska podnikajte len v nevyhnutných prípadoch.

Ak je to možné, cestovné lístky si zabezpečte vopred, v prípade pravidelných ciest využívajte predplatné lístky. Ak je nevyhnutné kupovať si lístok u vodiča, využite bezkontaktnú platbu, ak to dopravca umožňuje.

Snažte sa cestovať v čase mimo špičky.

Na zastávkach udržujte čo najväčší odstup od ostatných ľudí.

V uzavretých priestoroch autobusových a železničných staníc sa zdržiavajte len na nevyhnutný čas.

Nezabúdajte, že vo vozidlách verejnej dopravy je povinné nosenie respirátora, čiže v MHD, ale aj v prímestských a diaľkových autobusoch a vo vlakoch.

Snažte sa čo najmenej dotýkať povrchov vnútri vozidiel. Usádzajte sa čo najďalej od iných pasažierov.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Nie je vhodné rozprávať sa so spolucestujúcimi, ktorí s vami nežijú v spoločnej domácnosti.

Minimalizujte čas strávený vo vozidle MHD, napríklad vystúpte skôr.

Najmä na kratších vzdialenostiach nejedzte a nepite. V prípade dlhších ciest si pred občerstvením vydezinfikujte ruky. Respirátor si nasaďte ihneď po tom, ako dojete či dopijete.

Pobyt na pracovisku

V čase nepriaznivej epidemickej situácie by ste mali byť osobne na pracovisku iba v prípade, ak povaha vašej práce neumožňuje prácu z domu.

V žiadnom prípade nechoďte na pracovisko po rizikovom kontakte či s akýmikoľvek príznakmi akútneho respiračného ochorenia.

Ak sa u vás objavia príznaky až keď ste v práci, okamžite o tom informujte nadriadeného a izolujte sa od kolegov či klientov.

Ak nemôžete byť na pracovisku či v kancelárii sami, majte v spoločnosti kolegov správne nasadený respirátor a majte dostatočné rozostupy, ak to priestor dovoľuje. Respirátor si nesnímajte na miestach, kde je zvýšený pohyb osôb (napríklad chodby, toalety, kuchynka).

Zdroj: Getty Images

Používanie výťahov obmedzte v maximálnej možnej miere. Hygienici radia, aby sa kapacita výťahov znížila aspoň na štvrtinu maximálne povoleného počtu osôb.

V najvyššej možnej miere obmedzte fyzický kontakt s klientmi alebo spolupracovníkmi (porady, konferencie) napríklad využívaním online technológií alebo telefonickej komunikácie.

Porád, ktoré prebiehajú prezenčne, by sa mali zúčastňovať iba tie osoby, ktorých prítomnosť je nevyhnutná.

Vyhýbajte sa miestam, kde dochádza k nadbytočnému zhromažďovaniu pracovníkov v spoločných priestoroch.

Nestravujte sa spoločne v kuchynke, kantíne, jedálni alebo inom priestore.

Často a dôkladne vetrajte. Pri vstupe do miestnosti hygienici odporúčajú otvoriť okná na cca 15 minút, a to najmä vtedy, keď sa tam predtým zdržiavalo viacero ľudí.

Nevstupujte do osobnej zóny kolegov a nedotýkajte sa predmetov (myš, klávesnica, písacie či kancelárske potreby, iné pracovné nástroje), ktoré používajú iné osoby. Dbajte na dezinfekciu dotykových a často používaných plôch.

Nepodceňujte častú a dôkladnú hygienu rúk.

Služobná cesta

Pracovné cesty vykonávajte iba v prípadoch, kedy je vaša osobná účasť skutočne nevyhnutná. Vždy uprednostňujte komunikáciu na diaľku.

Prestávky počas cesty si robte na málo frekventovaných miestach a vyhnite sa kontaktu s inými ľuďmi.

Ak musíte prenocovať v hoteli alebo ubytovni, overte si, že prevádzkovateľ nevystavuje hostí zbytočnému riziku, dodržiava protiepidemické opatrenia a zvýšil hygienický štandard.

Mimo izby, v ktorej ste ubytovaní, majte vždy riadne nasadené rúško alebo respirátor.

Obmedzte kontakt s plochami, ktorých sa dotýka väčší počet ľudí; ak sa ich dotknete, čo najskôr si umyte/dezinfikujte ruky.

Bežná prevádzka hotelových barov alebo reštaurácií je zakázaná, nezdržiavajte sa v týchto priestoroch. Občerstvenie konzumujte na izbe.

Nevyužívajte doplnkové služby hotelov, pri ktorých môžete prichádzať do kontaktu s ďalšími ľuďmi. V akýchkoľvek spoločných priestoroch hotela trávte iba nevyhnutný čas.

Namiesto výťahov radšej choďte po schodoch, resp. nenastupujte do výťahu s cudzími osobami.

Stretnutia s členmi iných domácností

Dlhodobá izolácia je psychicky vyčerpávajúca, snažte sa s rodinou a priateľmi pravidelne kontaktovať aspoň telefonicky alebo online.

Ak sa u vás objavili akékoľvek príznaky ochorenia, ostaňte doma v izolácii.

S osobami mimo spoločnej domácnosti sa stretávajte iba v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch, stretnutia je potrebné obmedziť iba na nutnú starostlivosť o blízku osobu.

Vopred si vyjasnite pravidlá, ktorými počas stretnutia znížite riziko prenosu vírusu a trvajte na ich dodržaní.

Vždy uprednostnite stretnutie v exteriéri s dodržaním aspoň dvojmetrových rozostupov. Vyhýbajte sa miestam, kde sa stretávajú ľudia z viacerých domácností, o ktorých režime a aktivitách nemáte dostatok informácií.

Zdroj: Getty Images

Nezúčastňujte sa stretnutí po návrate zo zahraničia, využite kontakt na diaľku.

Keď opatrenia umožnia stretávať sa aj s osobami mimo vašej domácnosti, minimalizujte riziko, že nákazu zanesiete medzi inak neprepojené skupiny ľudí. Medzi stretnutiami nechajte uplynúť aspoň 14 dní, čo je horná hranica inkubačnej doby vírusu.

Nespoliehajte sa iba na negatívny výsledok testu alebo na nedávne očkovanie. Ak nemáte dostatočné rozostupy, alebo ste spolu v jednej miestnosti s osobou z inej domácnosti, majte naďalej nasadené rúško či respirátor.

Parky a detské ihriská

Rešpektujte nariadený zákaz vychádzania.

Navštevujte parky, ktoré sú v okolí vášho bydliska. Nepresúvajte sa za rekreáciou pomocou hromadnej dopravy.

Dodržiavajte odstup od iných rodičov a detí, noste riadne nasadené rúško či respirátor.

Ak je park či priestranstvo zaplnené ľuďmi natoľko, že je náročné zachovávať aspoň dvojmetrové rozostupy, zvoľte si na rekreáciu menej zaplnené miesto.

Športujte samostatne alebo s ľuďmi z vašej spoločnej domácnosti.

Zdroj: Getty Images

Každú návštevu detských ihrísk zvážte do dôsledkov. Ak sa predsa len vyberiete na ihrisko, naveďte svoje dieťa k menej kontaktnej hre a motivujte ho dodržiavať hygienické opatrenia.

Nedeľte sa o predmety (napríklad hračky, športové náčinie) s osobami mimo vašej domácnosti.

Opravy a technický servis v domácnosti

Do svojej domácnosti vpúšťajte iba pracovníkov s riadne nasadeným respirátorom. Respirátor si nasaďte aj vy.

Požiadajte technikov, aby si hneď po vstupe do bytu umyli alebo vydezinfikovali ruky. Ak použijú vašu kúpeľňu, na vysušenie rúk im dajte jednorazové papierové utierky, kúpeľňu potom vydezinfikujte.

Nekontrolované časti bytu uzavrite a v čase návštevy požiadajte ďalších členov domácnosti, aby v nich zotrvali počas kontroly či údržby – najmä rizikové osoby.

Zdroj: Getty Images

Nepribližujte sa k technikom, ak to nie je nevyhnutné. V priestoroch výkonu práce zabezpečte prítomnosť len jednej osoby z rodiny (ak je to možné), ktorá podľa možnosti bytu dodržuje 2-metrový odstup od technikov.

Zabezpečte priebežné vetranie v priestore, kde sa nachádzajú technici.

Obmedzte komunikáciu iba na najnutnejšie informácie.

Po vykonaní prác dôkladne vyvetrajte priestory, v ktorých sa zdržiavali pracovníci a vydezinfikujte dezinfekčnými prostriedkami na báze alkoholu plochy, ktorých sa technici dotýkali; hygienici odporúčajú krátkodobé, ale účinné a opakované vetranie priestoru interiéru bytu.

Knižnice

Uprednostnite digitalizované tituly pred tlačovinami.

Vždy, keď je to možné, využite online rezervácie titulov a do knižnice si ich príďte už len vyzdvihnúť.

Snažte sa využiť všetky dostupné možnosti, ktoré minimalizujú priamy kontakt s personálom alebo inými návštevníkmi knižnice – napríklad výdaj objednaných kníh cez okienko alebo boxy na vrátenie kníh.

Pred prevzatím a vrátením kníh si umyte alebo dezinfikujte ruky a počas návštevy knižnice majte po celý čas riadne nasadené rúško alebo respirátor.

Zdroj: thinkstock.com

Zdravý životný štýl

Konzumujte vyváženú zdravú stravu, najmä u detí zaraďujte do jedálnička ovocie a zeleninu (obsahujú dôležité vitamíny a minerály), nízkotučné mliečne výrobky (obsahujú vitamín D), orechy (obsahujú zinok), strukoviny, celozrnné pečivo a biele mäso (obsahuje dôležité aminokyseliny).

Venujte sa pohybu v čo najvyššej možnej miere, podporujte pohyb aj u detí (deti 3- až 6-ročné by mali tráviť v pohybe aspoň 2 až 4 hodiny, staršie deti najmenej hodinu).

Zdroj: Getty Images

Snažte sa zvládať stres relaxačnými technikami; u detí je potrebné vytvárať bezpečný režim v domácom prostredí, neprenášať na ne stresové situácie, budovať u nich pocit bezpečia a dôvery v rodinnom kruhu.

Dodržiavajte zásady hygieny; u detí budujte a pestujte hygienické návyky (časté umývanie rúk) od najútlejšieho detstva.

Dodržiavajte vhodný spánkový režim, nakoľko dlhodobý nedostatok spánku vedie k vzniku úzkosti a depresií.