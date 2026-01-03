Obrovská tragédia počas sviatkov: Iba 2-ročné dievčatko zomrelo v záhradnom jazierku! Srdcervúce slová matky

DONCASTER – To, čo malo byť najkrajším dňom v roku, sa v sekunde zmenilo na najhoršiu nočnú moru každej rodiny. Len dvojročná Isobel prišla o život počas vianočných osláv priamo v novom domove svojich rodičov. Stačila krátka chvíľa nepozornosti a rozprávkové Vianoce vystriedal neutíchajúci žiaľ.
Rodina Wallaceovcov sa len nedávno presťahovala do svojho „vysnívaného domu“ v anglickom Doncasteri, ktorý postupne renovovali. Počas prvého sviatku vianočného sa domom ozýval smiech a Isobel sa spolu so svojou sesternicou radostne hrala s novými hračkami, ktoré si našla pod stromčekom.
V momente, keď ju dospelí na chvíľu spustili z očí, sa však stalo niečo nemysliteľné. Malá Isobel sa dostala na záhradu a spadla do jazierka. Hoci bola okolo vodnej plochy postavená dočasná zábrana, zvedavému dievčatku sa ju podarilo prekonať.
Mama dievčatka Tamara Wallace sa k tragédii vyjadrila na sociálnych sieťach. O svojej dcére napísala, že bola plná života a energie. „Bola to tá najšťastnejšia a najusmievavejšia osôbka. Za svoje dva roky života zažila viac než niektoré deti za celý život,“ uviedla. Cituje ju portál The Guardian.
Tragický incident otriasol celou komunitou. Rodina v reakcii na nešťastie založila zbierku, ktorá má pomôcť pokryť náklady na pohreb, vybudovanie pamätnej záhrady pre Isobel a odborné poradenstvo pre zdrvených rodičov. Za krátky čas sa podarilo vyzbierať už viac ako 35-tisíc libier (približne 40-tisíc eur). Polícia a záchranné zložky prípad vyšetrujú ako tragickú nehodu.