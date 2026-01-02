Moment, ktorý spustil peklo: Ako sa silvestrovská oslava v bare v Alpách zmenila na boj o život

CRANS-MONTANA - Silvester v alpskom stredisku Crans-Montana mal byť oslavou nového roka. Namiesto toho sa v priebehu niekoľkých okamihov zmenil na chaotický útek pred ohňom, ktorý si vyžiadal desiatky mŕtvych a stovku zranených. Približne 80 ľudí je v kritickom stave, informovala agentúra DPA. Väčšina ťažko zranených je vo veku od 16 do 26. Švajčiarske zdroje zároveň stále informujú o "približne 40 mŕtvych", ktorých identifikácia bude trvať dlho.
Na mieste požiaru v bare vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana boli od piatkového rána záchranné zložky, ktoré pátrajú po obetiach. Tých je podľa polície približne 40 a ich identifikácia môže vzhľadom na stupeň spálenia tkanív nejaký čas trvať. Prvou menovanou obeťou je 17-ročný taliansky golfista Emanuele Galeppini, informovala stanica Sky News.
Silvestrovská noc sa skončila peklom
Silvestrovská noc v populárnom lyžiarskom stredisku Crans-Montana sa skončila jednou z najhorších tragédií posledných rokov. Podľa odhadov záchranných zložiek zahynulo pri požiari v bare najmenej 47 ľudí a približne sto ďalších utrpelo zranenia. Plamene sa rozšírili extrémne rýchlo a návštevníkom prakticky nedali šancu na pokojný únik.
Požiar vypukol v suteréne baru a podľa dostupných informácií sa rozvinul v priebehu niekoľkých sekúnd. Na sociálnych sieťach sa krátko po nešťastí objavila fotografia, ktorá podľa vyšetrovateľov môže vysvetľovať, čo bolo spúšťačom celej tragédie.
Malá svieca, obrovská katastrofa
Podľa doterajších zistení sa strop podniku vznietil po tom, ako bola malá pyrotechnická svieca zapichnutá do fľaše šampanského príliš blízko horľavého povrchu. V okamihu, keď sa objavili prvé plamene, si údajne zamestnanci aj niektorí hostia situáciu natáčali na mobilné telefóny, namiesto toho, aby okamžite zasiahli.
Práve toto zaváhanie malo fatálne následky. Keďže rovnako reagovali aj návštevníci, oheň sa nekontrolovane šíril a v krátkom čase zachvátil celý priestor.
Až keď si ľudia naplno uvedomili, že ide o život, prepukla panika. Snaha dostať sa čo najrýchlejšie von však narazila na zásadný problém – úniková cesta bola zle riešená a pozostávala len z jedného úzkeho schodiska, ktoré nápor vystrašeného davu nezvládalo.
Plamene, panika a zúfalý útek
Podľa výpovedí svedkov sa ľudia predierali cez oheň, snažili sa rozbiť okná a dostať sa z horiaceho priestoru aspoň akoukoľvek cestou. Vonku sa následne tlačili jeden na druhého v zúfalom pokuse uniknúť plameňom.
„Vládol absolútny chaos. Adrenalín bol taký silný, že si mnohí ani neuvedomovali, že sú popálení. Jediné, na čo mysleli, bolo dostať sa čo najďalej od baru,“ opísali dramatické chvíle svedkovia.
Zábery zverejnené na sociálnych sieťach zachytávajú momenty tesne po vzniku požiaru priamo vnútri podniku, ako aj scénu pred barom, kde sa vystrašení ľudia snažia uniknúť z nebezpečnej zóny.
Vyšetrovanie pokračuje, otáznikov pribúda
Príčinu nešťastia aktuálne preverujú vyšetrovatelia. Podľa jedného zo svedkov mala požiar spôsobiť servírka, ktorá držala prskavku príliš blízko stropu, informuje denník Daily Mail. Polícia tieto informácie zatiaľ oficiálne nepotvrdila a zdôrazňuje, že vyšetrovanie je stále v počiatočnej fáze.
Miestni aj turisti v šoku
Tragédia hlboko zasiahla obyvateľov Crans-Montany aj návštevníkov strediska. Pred barom sa v nasledujúcich dňoch začali hromadiť kvety, sviečky a odkazy pre obete, ktoré tam ľudia nosia na znak súcitu a spomienky.
Šok, smútok a otázky bez odpovedí dnes v stredisku prehlušili bežný ruch zimnej sezóny. Miesto, kde sa ešte pred pár dňami oslavovalo, sa zmenilo na tiché pietne miesto.