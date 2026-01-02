Vodiči na Liptove si počkali! V kolónach sa zdržali aj vyše hodiny

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
RUŽOMBEROK - Vodiči v niektorých úsekoch na Liptove sa počas piatka zdržali v kolónach aj vyše hodiny. Pre hustú premávku sa tvorili kolóny na ceste I/18 v úsekoch od Ivachnovej na Ružomberok a od Ružomberka po Turany - výjazd na diaľnicu D1. Potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Počas celého dňa situáciu monitorovali a riadili premávku hliadky Policajného zboru,“ uviedla Kocková. Podľa informácií Zelenej vlny STVR stáli vodiči na trase z Ivachnovej do Ružomberka v kolóne už na konci diaľnice D1. V úseku z Ružomberka do Kraľovian bolo v najfrekventovanejšom čase zdržanie až dve hodiny.