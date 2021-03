Použitý respirátor nemusí putovať do koša: Jeho opätovné nasadenie ale má svoje pravidlá! Tu sú rady hygienikov

„Respirátory sú spravidla jednorazové pomôcky. Ak výrobca neuvádza inak, životnosť respirátora FFP2 býva v bežných podmienkach najviac osem hodín používania,“ uviedli hygienici.

S respirátormi určenými na viacnásobné použitie, ktoré bývajú značené písmenom "R" (napríklad FFP2 R), treba zaobchádzať ako s infekčným materiálom. Ako zdôrazňujú hygienici, nedotýkajte sa ich vonkajšieho povrchu a neodkladajte ich na okolité plochy. „Nosený respirátor si snímajte opatrne, manipulujte ním iba prostredníctvom gumičiek a následne si umyte ruky,“ poradili odborníci.

Životnosť a viacnásobné použitie

Najlepšie spravíte, ak sa budete riadiť pokynmi od výrobu. „Ak ste mali respirátor nasadený na miestach, kde bol vysoký pohyb ľudí, resp. priestory boli stiesnené či slabo ventilované, respirátor už opätovne nepoužívajte a radšej ho vyhoďte. Použité respirátory odporúčame likvidovať ako bežný komunálny odpad, ktorý sa vkladá do plastových vriec určených na odpad a následne do kontajnerov na komunálny odpad. Tento druh odpadu nevhadzujte do nádob určených na separáciu,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti, ktoré sa odvoláva na úrad verejného zdravotníctva.

Odborníci radia tiež nepoužívať respirátor, ktorý je vlhký, poškodený alebo znečistený. A v žiadnom prípade ani respirátor, ktorý si pred vami nasadil niekto iný. „Ak ste mali respirátor nasadený iba krátko (minúty, nie hodiny) a ste si istí, že ste s respirátorom správne manipulovali (iba za gumičky, nedotkli ste sa vnútornej časti) a nemohol sa kontaminovať z okolia, môžete si ho nasadiť opäť,“ doplnili.

Údržba pri opakovanom použití

Hygienici sa držia odporúčaní amerického Centra na kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). To odporúča pri opätovnom použití respirátora nasledujúci postup (súhrnný čas použitia by však nemal presahovať 8 hodín):

Použité respirátory zaveste do určeného skladovacieho priestoru alebo medzi jednotlivými použitiami do čistej priedušnej nádoby či obalu, napríklad do papierového vrecka.

Pred opätovným použitím suchého a neznečisteného respirátora je vhodné nechať uplynúť lehotu tri až päť dní - minimalizujete tým riziko, že je povrch vášho respirátora kontaminovaný.

Skladujte respirátory tak, aby sa navzájom nedotýkali a aby bola osoba používajúca respirátor jasne identifikovaná.

Skladovacie nádoby by sa mali pravidelne likvidovať alebo dezinfikovať. Nádoba či obal by nemali deformovať tvar uskladneného respirátora.

Dezinfekcia respirátora si vyžaduje dôslednejšiu znalosť postupov, inak môže dôjsť k narušeniu filtračných schopností a ochrannej funkcie respirátora. Vždy dodržujte pokyny výrobcu.

„Vo všeobecnosti neodporúčame do respirátora vtierať dezinfekciu, prať ho, vyvárať či piecť v rúre alebo mikrovlnke - okrem narušenia integrity respirátora hrozia aj ďalšie bezpečnostné riziká (najmä v prípade vloženia respirátora s kovovými časťami do mikrovlnnej rúry),“ podčiarkli odborníci s tým, že pre širokú verejnosť sa skôr než dezinfekcia s pomocou rozličných prípravkov či žiarení odporúča radšej nechať respirátor voľne a riadne vyschnúť v kontrolovanom prostredí. „Kombináciou dostatočného časového rozostupu medzi použitiami a vhodného uskladnenia sa vírus na respirátoroch deaktivuje aj bez použitia dezinfekcie,“ doložili.

Od pondelka (8. 3.) platí povinnosť nosiť respirátory FFP2 v priestoroch obchodov a v hromadnej doprave. Od pondelka 15. marca sa povinnosť nosiť respirátor rozšíri na všetky interiéry okrem vlastnej domácnosti.