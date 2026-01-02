Hromadná nehoda neďaleko Košíc: Z miesta hlásia niekoľko zranených, cesta je UZAVRETÁ

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
KOŠICE - V katastri obce Haniska pri Košiciach došlo k dopravnej nehode troch osobných áut. Podľa prvotných informácií utrpelo zranenia niekoľko ľudí. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že úsek cesty je uzavretý.
K nehode došlo na štátnej ceste I/17 medzi hraničným priechodom Milhosť - Košice. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Zranenia mali utrpieť štyri osoby. Policajné hliadky odkláňajú dopravu smerom na Čaňu a do obce Haniska. „Vodičov žiadame o trpezlivosť, rešpektovanie pokynov polície a využitie obchádzkových trás,“ uvádza polícia.