KORONAVÍRUS Hypotéza o škodlivosti masiek valcuje internet: Odborníci tvrdia, že chýbajú dôkazy!

Článok Barucha Vainshelboima bol zverejený on-line v novembri minulého roka v časopise Medical Hypotheses, ktorý podľa popisu uvedeného na stránke, publikuje zaujímavé a dôležité teoretické práce, ktoré podporujú rozmanitosť a diskusiu o vedeckých procesoch. "Časopis bude zvažovať radikálne, špekulatívne a nemainstreamové vedecké myšlienky za predpokladu, že sú koherentne vyjadrené," uvádza sa v popise. Príspevok sa v tomto januári dostal aj na stránky amerického Národného inštitútu zdravia a vyvolal veľký ohlas. Napriek tomu, že ide o hypotézu a nie štúdiu, ktorá by bola recenzovaná inými odborníkmi.

Autor vo svojom príspevku uvádza, že existujúce vedecké dôkazy spochybňujú bezpečnosť a účinnosť nosenia masiek ako preventívneho zásahu proti Covidu-19. Dáta podľa neho naznačujú, že lekárske aj nelekárske masky sú neúčinné pri blokovaní prenosu vírusových a infekčných chorôb z človeka na človeka, ako sú SARS-CoV-2 a Covid-19. Odvoláva sa pritom na rôzne štúdie a poznatky z vedeckej literatúry spred jari 2020.

Zdroj: Getty Images

Podľa Vainshelboima sa ukázalo, že nosenie masiek má značné nepriaznivé fyziologické a psychologické účinky. Patria sem hypoxia, hyperkapnia, dýchavičnosť, zvýšená kyslosť a toxicita, aktivácia strachu a stresovej reakcie, nárast stresových hormónov, imunosupresia, únava, bolesti hlavy, pokles kognitívnych schopností, predispozícia na vírusové a infekčné choroby, chronický stres, úzkosť a depresia. Dlhodobé následky nosenia tvárových masiek môžu spôsobiť zhoršenie zdravia, rozvoj a progresiu chronických chorôb a predčasnú smrť.

Podľa profilu na stránke Linkedin je Baruch Vainshelboim klinický fyziológ zameraný na pľúcnu rehabilitáciu. V tomto odbore získal aj titul Ph.D na portugalskej univerzite v Porte. Pracuje na kardiológii vo Veterans Affairs Palo Alto Health Care System v kalifornskom meste Palo Alto.

Na tvrdenia o škodlivosti chýbajú dôkazy

Americká stránka PolitiFact, ktorá sa zameriava na overovanie pravdivosti správ na internete, uvádza, že tvrdenia o škodlivých účinkoch nosenia masky, ako sú hypoxémia a hyperkapnia, ktoré sú uvedené v článku, nie sú správne. Podľa nich na to chýbajú dôkazy. „Toto je zoznam všeobecne zdiskreditovaných hypotéz, ktoré boli testované a vyvrátené,“ uviedol Benjamin Neuman, profesor biológie na Texas A&M University a hlavný biológ v Global Health Research Complex. "Zdá sa, že ide o klamlivý text od človeka, ktorý sa javí ako neodborník. Nie je to veda,“ dodal.

Zdroj: TASR/Friso Gentsch/dpa

Overovači faktov z USA Today ešte vlani v máji zverejnili zistenie, že nosenie rúšok nespôsobuje hypoxémiu, čo je znížená hladina kyslíka v krvi. A ani hyperkapniu, čiže príliš veľa oxidu uhličitého v krvi. Podľa doktora Amesha Adalju, vedúceho pracovníka Centra pre zdravotnú bezpečnosť Johna Hopkinsa mnohé z účinkov v hypotéze sa majú týkať nosenia masiek N95, ktoré zvyčajne používajú zdravotnícki pracovníci. Existujú štúdie, ktoré ukazujú, že lekárske respirátory N95 môžu mať za následok zvýšenie oxidu uhličitého, čo však môže viesť len k bolestiam hlavy či únave. Látkové masky však majú naopak vynikajúcu priedušnosť a rovnaké problémy s nimi neboli preukázané.

Autor článku v PolitiFact sa snažil podľa svojich slov získať aj vyjadrenie od Barucha Vainshelboima, ale telefonicky sa ho nepodarilo zastihnúť a na e-mail neprišla odpoveď.