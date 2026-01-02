Schudnutá Greppelová ukázala vypracované brucho: Uff, s takouto postavičkou zbalí každého!

BRATISLAVA - Herečka Kristína Greppelová poriadne rozvírila vášne! Pochválila sa záberom, ktorý okamžite pritiahne pohľady – štíhla postava, vyrysované bruško... Uff, toto telo neostane bez povšimnutia!
Kristína Greppelová opäť rozvírila vody sociálnych sietí. Najnovší záber, ktorý zverejnila na Instagrame, nenechal dozaista nikoho chladným – štíhla silueta, pevné brušné svaly a výraz plný sebavedomia hovoria za všetko. Herečka jasne dokazuje, že na sebe v poslednom období poriadne zamakala.
Dôkazom toho je čiernobiela fotografia, ktorú zverejnila ešte na Silvestra. Pozornosť okamžite upútalo jej vypracované brucho a celková forma. Z Greppelovej doslova srší energia a spokojnosť. Práve to jej dodáva najväčší sexepíl. Jej momentálna forma neunikne žiadnemu mužskému oku. S takouto postavičkou zbalí nejedného chlapa.
Ako totiž minulý rok vyplávalo na povrch, s Tomášom Palonderom sa po dlhých rokoch rozviedli. Herec je už znova šťastne zadaný a dokonca aj zasnúbený. O herečkinom súkromí sa toho veľa nevie.
