KORONAVÍRUS Zariadenie pre seniorov v Snine obnovuje možnosť návštev

"Návštevy sú povolené každý deň od 9.00 do 11.00 h, v poobedných hodinách od 13.00 do 15.30 h, v polhodinových intervaloch, maximálne jedna osoba na zhruba 30 minút," priblížila s tým, že podmienkou pre vstup do zariadenia je preukázanie sa negatívnym testom, pri antigénovom nie starším ako 24 hodín, PCR test môže byť starý maximálne 72 hodín. Navštevujúca osoba je tiež povinná mať nasadený respirátor FFP2 a pri vstupe si vydezinfikovať ruky, zamestnanci od nej budú vyžadovať aj čestné vyhlásenie, že nebola v kontakte s pozitívnou osobou. Vstup mládeži do 15 rokov do zariadenia neumožnia.

K návštevám bude dochádzať len v priestoroch vestibulu, osoby tiež budú musieť dodržiavať dvojmetrové odstupy. Pohyb po zariadení či jeho areáli je pre návštevy zakázaný. "Na návštevu prijímateľov sociálnej služby je potrebné sa deň vopred objednať na sociálnom úseku zariadenia na telefónnom čísle 0915812315," uzavrela Šalachová.