Piatok2. január 2026, meniny má Alexandra, Sandra, Karina, zajtra Daniela

V roku 2025 o vyše 40 percent klesol počet prichádzajúcich migrantov v Španielsku

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MADRID - Množstvo migrantov prichádzajúcich do Španielska kleslo v roku 2025 o 40 percent. Najvýraznejšie sa to prejavilo po nebezpečnej atlantickej trase na Kanárske ostrovy, vyplýva z údajov tamojších úradov. Informuje správa agentúry AFP.

Španielsko je pre migrantov jedným z hlavných vstupných bodov do Európy. Ministerstvo vnútra uviedlo, že v minulom roku nelegálne vstúpilo do Španielska 36.775 migrantov, drvivá väčšina sa tam dostala cez more. Ide o vyše 42-percentný pokles z 64.019 v roku 2024. Počet príchodov na Kanárske ostrovy klesol v roku 2025 o 62 percent na 17.788, počet príchodov na Baleárske ostrovy v Stredozemnom mori najmä z Alžírska, stúpol o 24,5 percenta na 7321.

Napriek poklesu zostáva počet úmrtí migrantov stále vysoký. Španielska mimovládna organizácia Caminando Fronteras v pondelok uviedla, že v roku 2025 zahynulo pri pokuse dostať sa do Španielska viac ako 3000 ľudí, z toho 437 maloletých. Organizácia zhromažďuje údaje od rodín migrantov a z oficiálnych štatistík o zachránených osobách.

Pokles príchodov na Kanárske ostrovy

Pokles príchodov na Kanárske ostrovy pravdepodobne možno pripísať zlepšeniu vzťahov medzi Španielskom a Marokom, odkiaľ pochádza mnoho lodí smerujúcich na súostrovie, píše AFP. Obe krajiny posilnili námorný dozor, zdieľanie spravodajských informácií a zásahy proti pašeráckym sieťam. Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska pripisuje úbytok príchodov na Kanárske ostrov aj spolupráci s Mauritániou a ďalšími africkými krajinami. „Nelegálnu migráciu môžeme znížiť len prostredníctvom vytvorenia komplexných aliancií založených na dôvere a vzájomnej prospešnosti,“ povedal na novembrovom stretnutí na Malte s predstaviteľmi EÚ pre vnútorné záležitosti a migráciu.

Viac o téme: PoklesMigrantiŠpanielsko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Španielsko zasiahli povodne! Zahynuli
Španielsko zasiahli povodne! Zahynuli už najmenej traja ľudia
Zahraničné
Ilustračné foto
Tragédia v Pyrenejach: Lavína si vyžiadala život troch skiaplinistov
Zahraničné
Tragédia po prívalových dažďoch:
Tragédia po prívalových dažďoch: Pátracie tímy našli telo nezvestného muža, počet obetí záplav stúpol na 2
Zahraničné
Pedro Sanchez
Je zrušenie zákazu spaľovacích motorov chyba? Španielsky premiér Sánchez to vidí TAKTO
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Fero Mikloško má okrem práce aj inú VÁŠEŇ: Gazdinky to neznášajú, on to miluje
Fero Mikloško má okrem práce aj inú VÁŠEŇ: Gazdinky to neznášajú, on to miluje
Prominenti
Polícia obvinila muža, ktorý mal v Spišskej Novej Vsi porozbíjať okná na aute
Polícia obvinila muža, ktorý mal v Spišskej Novej Vsi porozbíjať okná na aute
Správy
Ohňostroj v emiráte Ras Al Khaimah prekonal Guinessov rekord
Ohňostroj v emiráte Ras Al Khaimah prekonal Guinessov rekord
Cestovanie

Domáce správy

Vodiči na Liptove si
Vodiči na Liptove si počkali! V kolónach sa zdržali aj vyše hodiny
Domáce
AKTUÁLNE Prvá nehoda v
AKTUÁLNE Prvá nehoda v tuneli Višňové: Hromadná zrážka áut! Úsek je neprejazdný, tvoria sa kolóny
Domáce
Hromadná nehoda neďaleko Košíc:
Hromadná nehoda neďaleko Košíc: Z miesta hlásia niekoľko zranených, cesta je UZAVRETÁ
Domáce
Obrovské kolóny na Liptove: Vodiči stáli v piatok v zápchach až dve hodiny
Obrovské kolóny na Liptove: Vodiči stáli v piatok v zápchach až dve hodiny
Regióny

Zahraničné

V roku 2025 o
V roku 2025 o vyše 40 percent klesol počet prichádzajúcich migrantov v Španielsku
Zahraničné
Šialená jazda mestom: Zdrogovaný
Šialená jazda mestom: Zdrogovaný muž bez vodičáku ukradol autobus, ničil autá a skončil v priekope
Zahraničné
Hrozila katastrofa? FBI tvrdí,
Hrozila katastrofa? FBI tvrdí, že na Silvestra zmarila pokus o teroristický útok v Severnej Karolíne
Zahraničné
V roku 2025 boli
V roku 2025 boli v Nórsku takmer všetky novoregistrované autá elektrické
Zahraničné

Prominenti

Módna prehliadka Fera Mikloška
Fero Mikloško má okrem práce aj inú VÁŠEŇ: Gazdinky to neznášajú, on to miluje
Domáci prominenti
Angelina Jolie
Angelina Jolie opäť riskuje svoj život: Navštívila nebezpečnú oblasť!
Zahraniční prominenti
Kristína Greppelová
Schudnutá Greppelová ukázala vypracované brucho: Uff, s takouto postavičkou zbalí každého!
Domáci prominenti
FOTO Rozprávka O statočnom kováčovi
Pamätáte si na princeznú z rozprávky O statočnom kováčovi? Dnes má 64 a vyzerá úžasne!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Muži to netušia: Orgazmus
Muži to netušia: Orgazmus nemá len jednu podobu, existuje ich až ŠESŤ! TOTO vás v škole neučili
Zaujímavosti
Viete, čo sa stane,
Viete, čo sa stane, ak zjete škrupinku z vajíčka? Čítajte
vysetrenie.sk
Mali veľké nádeje, no
Mali veľké nádeje, no realita bola tvrdšia: TAKTO si Američania predstavovali rok 2025! Kde sa brutálne mýlili?
Zaujímavosti
FOTO Amputácia zachránila 14-ročnej Jasmine
Nohu mala ťažšiu než celé telo: Amputácia zachránila 14-ročnej Jasmine život! Choroba mätie odborníkov dodnes
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Na plný počet bodov ho dá iba skutočný profík
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk

Ekonomika

Výber daní v minulom roku sklamal: Rozpočet na poslednú chvíľu zachraňovali aj peniaze z Európskej únie!
Výber daní v minulom roku sklamal: Rozpočet na poslednú chvíľu zachraňovali aj peniaze z Európskej únie!
TOP 5 najočakávanejších dopravných projektov: Nový jednotný lístok aj kľúčové úseky diaľnic!
TOP 5 najočakávanejších dopravných projektov: Nový jednotný lístok aj kľúčové úseky diaľnic!
Minimálna mzda aj dôležité dávky idú hore: Budeme čoskoro zarábať aspoň tisícku?
Minimálna mzda aj dôležité dávky idú hore: Budeme čoskoro zarábať aspoň tisícku?
Krutá pravda o novoročných predsavzatiach: Vaše fitko už teraz vie, kedy s tým seknete!
Krutá pravda o novoročných predsavzatiach: Vaše fitko už teraz vie, kedy s tým seknete!

Varenie a recepty

Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Hubový Kubo: Recept, ktorý zasýti celú rodinu aj bez mäsa
Hubový Kubo: Recept, ktorý zasýti celú rodinu aj bez mäsa
Výber receptov
Pomazánky na jednohubky: Klasiky pre novoročné návštevy
Pomazánky na jednohubky: Klasiky pre novoročné návštevy
Výber receptov

Šport

Švédsko – Lotyšsko: Online prenos zo štvrťfinále na MS v hokeji do 20 rokov
Švédsko – Lotyšsko: Online prenos zo štvrťfinále na MS v hokeji do 20 rokov
MS v hokeji do 20 rokov
FOTO Dych vyrážajúci pohľad: Jedna z najkrajších športovkýň sveta poslala fanúšikom novoročný darček
FOTO Dych vyrážajúci pohľad: Jedna z najkrajších športovkýň sveta poslala fanúšikom novoročný darček
Beh
Nemecko – Dánsko: Online z baráže o udržanie sa v A kategórii na MS v hokeji do 20 rokov
Nemecko – Dánsko: Online z baráže o udržanie sa v A kategórii na MS v hokeji do 20 rokov
MS v hokeji do 20 rokov
Československý šport prišiel o legendu: Zomrel niekdajší majster Európy a člen Siene slávy
Československý šport prišiel o legendu: Zomrel niekdajší majster Európy a člen Siene slávy
Ostatné

Auto-moto

Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
Klasické testy
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Kedy je ideálny čas odísť do dôchodku
Kedy je ideálny čas odísť do dôchodku
Mám prácu
Veľký pracovný horoskop na rok 2026: Koho čaká povýšenie a komu hrozí vyhorenie?
Veľký pracovný horoskop na rok 2026: Koho čaká povýšenie a komu hrozí vyhorenie?
KarieraInfo.sk
Neuroveda v práci: Ako lepšie pochopiť svoj mozog a zvýšiť výkon
Neuroveda v práci: Ako lepšie pochopiť svoj mozog a zvýšiť výkon
Motivácia a inšpirácia
Šokujúce dáta: tieto pracovné návyky vás robia menej produktívnymi, než si myslíte
Šokujúce dáta: tieto pracovné návyky vás robia menej produktívnymi, než si myslíte
Motivácia a produktivita

Technológie

V Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom Polonez
V Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom Polonez
Armádne technológie
Mali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dát
Mali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dát
Bezpečnosť
Používaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popiera
Používaš Google Fotky? Údajne ich Google používa pri tréningu AI, tvrdí Proton. Spoločnosť to rázne popiera
Bezpečnosť
Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?
Máš pocit, že ťa telefón sleduje? Tento pocit pozná každý používateľ internetu, je však skutočný?
Bezpečnosť

Bývanie

Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác

Pre kutilov

Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Izbové rastliny
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Vykurovanie
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Koho čaká zásadný vzťahový posun začiatkom roka? Astrológovia vidia tri jasné znamenia
Partnerské vzťahy
Koho čaká zásadný vzťahový posun začiatkom roka? Astrológovia vidia tri jasné znamenia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šialená jazda mestom: Zdrogovaný
Zahraničné
Šialená jazda mestom: Zdrogovaný muž bez vodičáku ukradol autobus, ničil autá a skončil v priekope
V tomto okamihu sa
Zahraničné
Moment, ktorý spustil peklo: Ako sa silvestrovská oslava v bare v Alpách zmenila na boj o život
AKTUÁLNE Prvá nehoda v
Domáce
AKTUÁLNE Prvá nehoda v tuneli Višňové: Hromadná zrážka áut! Úsek je neprejazdný, tvoria sa kolóny
Hromadná nehoda neďaleko Košíc:
Domáce
Hromadná nehoda neďaleko Košíc: Z miesta hlásia niekoľko zranených, cesta je UZAVRETÁ

Ďalšie zo Zoznamu