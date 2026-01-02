V roku 2025 o vyše 40 percent klesol počet prichádzajúcich migrantov v Španielsku

MADRID - Množstvo migrantov prichádzajúcich do Španielska kleslo v roku 2025 o 40 percent. Najvýraznejšie sa to prejavilo po nebezpečnej atlantickej trase na Kanárske ostrovy, vyplýva z údajov tamojších úradov. Informuje správa agentúry AFP.
Španielsko je pre migrantov jedným z hlavných vstupných bodov do Európy. Ministerstvo vnútra uviedlo, že v minulom roku nelegálne vstúpilo do Španielska 36.775 migrantov, drvivá väčšina sa tam dostala cez more. Ide o vyše 42-percentný pokles z 64.019 v roku 2024. Počet príchodov na Kanárske ostrovy klesol v roku 2025 o 62 percent na 17.788, počet príchodov na Baleárske ostrovy v Stredozemnom mori najmä z Alžírska, stúpol o 24,5 percenta na 7321.
Napriek poklesu zostáva počet úmrtí migrantov stále vysoký. Španielska mimovládna organizácia Caminando Fronteras v pondelok uviedla, že v roku 2025 zahynulo pri pokuse dostať sa do Španielska viac ako 3000 ľudí, z toho 437 maloletých. Organizácia zhromažďuje údaje od rodín migrantov a z oficiálnych štatistík o zachránených osobách.
Pokles príchodov na Kanárske ostrovy
Pokles príchodov na Kanárske ostrovy pravdepodobne možno pripísať zlepšeniu vzťahov medzi Španielskom a Marokom, odkiaľ pochádza mnoho lodí smerujúcich na súostrovie, píše AFP. Obe krajiny posilnili námorný dozor, zdieľanie spravodajských informácií a zásahy proti pašeráckym sieťam. Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska pripisuje úbytok príchodov na Kanárske ostrov aj spolupráci s Mauritániou a ďalšími africkými krajinami. „Nelegálnu migráciu môžeme znížiť len prostredníctvom vytvorenia komplexných aliancií založených na dôvere a vzájomnej prospešnosti,“ povedal na novembrovom stretnutí na Malte s predstaviteľmi EÚ pre vnútorné záležitosti a migráciu.