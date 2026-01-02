Šialená jazda mestom: Zdrogovaný muž bez vodičáku ukradol autobus, ničil autá a skončil v priekope

PLZEŇ – Krádež autobusu, alkohol, drogy, séria nehôd a chýbajúci vodičský preukaz. To, čo znie ako scenár z akčného filmu alebo nevydarený silvestrovský vtip, sa v posledných dňoch roku 2025 stalo v uliciach Plzne realitou. 35-ročný muž si svojím nezodpovedným konaním vyslúžil trestné stíhanie.
Policajti v Plzni riešia nebezpečný prípad, ku ktorému došlo v utorok krátko po 11.00 h. Tridsaťpäťročný muž sa dostal do uzamknutého autobusu, v ktorom našiel kľúče, vozidlo naštartoval a vyrazil s ním do ulíc mesta. Počas jazdy ulicami Karlovarská, Gerská, U Jam a Jesenická narazil autobus do niekoľkých zaparkovaných vozidiel. Ani po zrážkach však vodič nezastavil a pokračoval v jazde smerom na obec Záluží.
Jazda sa skončila definitívnym fiaskom až za hranicami mesta. Muž vyletel z cesty, vrazil do betónového priepustu a autobus zostal zakliesnený v trávnatej priekope. Na miesto museli doraziť všetky záchranné zložky. Hasiči vodiča z havarovaného autobusu vyslobodil a záchranári ho následne previezli do nemocnice s poraneniami hlavy a ruky.
Alkohol, drogy a zákaz šoférovať
Upozornila na to polícia s tým, že muž šoféroval napriek platnému zákazu viesť motorové vozidlá. Zároveň mal pozitívnu dychovú skúšku na alkohol aj orientačný test na prítomnosť drog. „Keď nám budú známe výsledky rozboru biologického materiálu, je vysoko pravdepodobné, že trestné stíhanie obvineného bude rozšírené o ďalší trestný čin,“ uviedla policajná hovorkyňa Dagmar Mifková.
Kriminalisti muža obvinili z trestného činu neoprávneného užívania cudzej veci. V súčasnosti je stíhaný na slobode, ďalší postup bude závisieť od výsledkov toxikologických testov.