Chcete ostať zdraví? Uznávaná lekárka má recept na posilnenie imunity proti covidu: TIETO vitamíny sú kľúčové

BRATISLAVA – Pred nákazou novým koronavírusom sa treba chrániť nielen zvonka, ale i zvnútra. Okrem dodržiavania zásady ROR (rúško-odstup-ruky), by sme mali užívať aj výživové doplnky na zlepšenie imunity. Hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo pre dospelých z ministerstva zdravotníctva poradila, ktoré vitamíny a minerály to sú a kde ich nájdeme aj prirodzene.

Zdravá výživa je v čase pandémie nového koronavírusu spôsobujúceho akútne respiračné ochorenie - vírusovú pneumóniu - alfou a omegou. Podľa hlavnej odborníčky pre všeobecné lekárstvo pre dospelých Adriany Šimkovej z rezortu zdravotníctva prispieva k úprave červenej flóry, tzv. mikrobiomu, ktorý je dôležitý pre imunologické procesy v tele, prípadne probiotiká.

Zdroj: FB/Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Vitamín D

"Slnečný vitamín" je akýsi malý zázrak pre našu imunitu. Ako o prevencii pred covidom sa o ňom hovorilo najmä v letných mesiacoch. Na jeseň a v zime ho Šimková odporúča dopĺňať formou výživového doplnku. V tomto súvise však dvíha varovný prst. „Pozor na príliš vysoký príjem, toxické účinky predávkovania,“ upozornila lekárka. Vitamín D sa prirodzene nachádza napríklad v rybách, treščej pečeni či vo vajíčkach.

Vitamín C

V doplnkovej prevencii by podľa Šimkovej nemal chýbať ani vitamín C. Rovnako to však nesmieme preháňať s dávkovaním, aby sme si nepôsobili viac problémov ako úžitku. Ak uprednostňujete prírodné zdroje céčka, jedzte najmä čerstvé ovocie a zeleninu.

Imunomodulátory

Aj betaglukány, echinacea, kolostrum a pod. pomáhajú podľa Šimkovej zlepšiť imunitu. „Nezabúdajte však, že ani dobrá imunita nie je záruka, že vás toto ochorenie (covid-19) neprekvapí ťažkým priebehom. Preto neustále zdôrazňujeme, že najdôležitejšie je dodržiavať základné protiepidemické opatrenia a minimalizovať kontakty,“ zdôraznila doktorka.

Zinok

Nedostatkom zinku trpia prevažne straší ľudia s chronickými ochoreniami a vegetariáni. Tento dôležitý minerál by sme si preto mali dopĺňať. Môžeme tak spraviť užívaním zinku v tabletách, či úpravou stravy. Šimková radí jesť hlavne červené mäso, orechy, tekvicové a sezamové zrniečka, tiež strukoviny.