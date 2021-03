Viaceré organizácie bijú na poplach: Potrebujeme presný plán návratu detí do škôl

BRATISLAVA - Vládna kríza nesmie zatieniť hľadanie riešení pre deti a dospievajúcich. Organizácie, ktoré podpísali výzvu Dajme prednosť školám, upozorňujú, že školáci, rodičia a učitelia by mali poznať presný plán návratu jednotlivých ročníkov do škôl. Spolu s plánom potrebujeme aj skríning potrieb školákov a metodiku, ako so skupinami, ktoré sa dlhým prerušením vyučovania vytvorili, pracovať. COVID automat sa musí zmeniť, aby skutočne odrážal prioritu – vrátiť školákov do škôl. Informovala o tom Andrea Settey Hajdúchová z iniciatívy Dajme deťom hlas.

Plán návratu do škôl školáci, rodičia ani učitelia stále nepoznajú a hrozí, že najmä starší študenti zostanú doma do konca školského roka, tvrdia iniciatívy. Dôležité bude zmeniť prístup k školákom a netlačiť na formálne výsledky. "Nízka kapacita detí nasať nové vedomosti v online prostredí, dlhé obdobie dištančnej výučby a emočný tlak znamenajú, že každé dieťa dnes potrebuje individuálnu podporu pri návrate do školy. Potrebujeme systém poradenstva či tréningov pre učiteľky a učiteľov, aby sa pripravili na návrat detí s rôznymi potrebami. Ak budeme len tlačiť na dobehnutie zameškaného a na hodnotenie, odrazí sa to nielen na psychickom zdraví detí, ale aj na ich vzťahu k ďalšiemu vzdelávaniu," povedala Daniela Kellerová, projektová manažérka programu Budúcnosť inak Nadácie Pontis. Upozorňuje, že kľúčový je skríning, ktorý povie, aké sú potreby jednotlivých detí.

Ivana Poláčková z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica dodáva, že cestou k návratu do škôl môže byť aj presun časti vyučovania do exteriéru či výučba v skupinách aspoň niekoľko dní v týždni. Matej Stuška z občianskeho združenia Rodičia.sk upozorňuje, že otváranie škôl má vysokú podporu verejnosti. "Ako ukázal reprezentatívny prieskum, ktorý sme realizovali vo februári na vzorke 1021 respondentov, až 76 percent populácie podporuje názor, že otváranie škôl má patriť k prvým krokom pri uvoľňovaní opatrení a školy by sme mali udržať otvorené tak dlho, ako je to možné," povedal.

Podľa prvého viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Mária Lelovského je nevyhnutné čo najskôr vrátiť do škôl všetkých žiakov. "Keď sú školy celé mesiace zatvorené, môže to mať napriek zapojeniu digitálnych technológií devastujúci vplyv na kvalitu vzdelávania a budúcu uplatniteľnosť absolventov nielen na pracovnom trhu," povedal.

Settey Hajdúchová poznamenala, že by sa mal zmeniť aj COVID automat. "Pre verejnosť je ťažko zrozumiteľný na rozdiel od jasných časových plánov, ktoré vidíme v európskych krajinách, a neodráža priority, na ktorých sa zhodla celá spoločnosť – vrátiť deti do škôl a na športoviská," uzavrela.