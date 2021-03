Trebišov obnoví prezenčnú výučbu pre určené ročníky základných škôl

V prípade základnej umeleckej školy dôjde po veľkonočných sviatkoch k individuálnej výučbe s výnimkou spevu a dychových nástrojov. "Ostatní žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní," potvrdila hovorkyňa mesta Martina Mištaničová. V meste boli dosiaľ otvorené materské školy prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Základné školy na prvom stupni a školské kluby boli takisto otvorené prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce alebo ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie bola zatvorená ZŠ Ivana Krasku pri osade. Trebišovský mestský úrad ostáva nateraz pre verejnosť zatvorený. "Referenti vybavujú občanov cez telefonickú a emailovú komunikáciu s výnimkou matriky," uviedla hovorkyňa. Za obdobie minulého týždňa od 15. do 21. marca v meste Trebišov zaznamenali antigénovými a PCR testami 111 nových prípadov ochorenia COVID-19.

Dva týždne predtým bol tento počet o 79 prípadov vyšší. Vyplýva to zo štatistík epidemiologickej situácie z regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). V budúcom týždni od 29. marca do 4. apríla bude pre okres Trebišov platiť tretí stupeň varovania, čiže bordová farba na COVID automate. Dosiaľ to bol štvrtý stupeň varovania, teda čierna farba.