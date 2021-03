Regionálny úrad verejného zdravotníctva radí: Tieto veci by ste nemali robiť pred spaním

Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages.com

BRATISLAVA - Tesne pred spánkom sa neodporúča cvičiť, piť alkoholické nápoje ani konzumovať veľké porcie jedla. Ak je to možné, vyhnúť sa treba aj liekom, ktoré narúšajú spánok. Zaspávať by sa malo bez elektronických zariadení. K lepšiemu spánku to radí Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.