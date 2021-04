FOTO Vo vidieckom sídle objavili starú zásielku: Pozrite, čo poslala kráľovná vojakom!

"Už nevyzerá príliš lákavo, je dávno po dátume spotreby a najskôr by ste si na nej počas Veľkej noci príliš nepochutili, ale je stále celá a ide o vzácny nález," povedala o čokoláde kurátorka Anna Forrestová z britskej pamiatkovej správy National Trust. Cukrovinku objavili spolu s helmou, ktorá patrila sirovi Henrymu Edwardovi Paston-Bedingfieldovi, v starom rodinnom sídle v Norfolku vo východnom Anglicku, po smrti jeho dcéry. Na úzkej plechovke, v ktorej bola čokoláda, je odkaz od kráľovnej Viktórie pre vojakov "Prajem vám šťastný nový rok" a tiež portrét panovníčky a nápis "Južná Afrika 1900". Kráľovná vtedy objednala 100 000 tabuliek čokolády s hmotnosťou približne 226 gramov, aby zlepšila morálku vojakov nasadených v Afrike.

The chocolate belonged to the 8th Baronet, Sir Henry Edward Paston-Bedingfeld and was part of a batch issued to troops in South Africa to boost morale. pic.twitter.com/VUHvCwNE4v

V Británii pôsobili vtedy traja hlavní výrobcovia čokolády - Cadbury, Fry a Rowntree - a všetky viedli kvakeri (člen protestantskej náboženskej spoločnosti, pozn. red.), ktorí nesúhlasili s vojnou. Odmietli si za zákazku nechať zaplatiť a čokoládu zabalili do neoznačených obalov, na ktorých neboli ich logá. Kráľovná však trvala na tom, že vojaci musia vedieť, že čokoláda je z ich vlasti, a tak sa logá nakoniec objavili na niektorých tabuľkách, ale nie na plechovkách. Dodnes sa zachovalo niekoľko plechoviek tejto šarže čokolády, ale len v zriedkavých prípadoch sa vie, komu pôvodne patrili. Nájsť plechovku aj s pôvodným sladkým obsahom je úplná rarita, pretože väčšina obdarovaných čokoládu zjedla.

While some tins survive, few can be traced to their original recipient, and fewer still contain the chocolate more than 120 years later. pic.twitter.com/f9K6Za5BJT