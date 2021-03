ZÁZRAK! Tehotná Lucia skončila na ventilácii: FOTO Po ťažkom boji s COVIDOM sa so svojím bábätkom vrátila domov

Prišla s covidom

Lucia (34) bola prijatá do Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Nové Zámky ešte 17. januára. „Pacientka v 34.+5 týždni tehotenstva vyhľadala našu nemocnicu pre tri dni trvajúce ťažkosti. Trápili ju zvýšené teploty, kašeľ a celková slabosť. Na Gynekologicko-pôrodníckej klinike bola hospitalizovaná v červenej zóne, keďže mala pozitívny výsledok antigénového testu,“ uviedol hovorca nemocnice Ján Baček. Rodičke sa podľa jeho slov pohoršilo z noci na 22. januára, kedy ju sužovala dýchavičnosť. Potrebný bol prísun kyslíka.

„Pacientka bola v noci stabilizovaná, avšak nasledujúce ráno udávala bolesti v hornej časti brucha. Pri vyšetrení sme zistili patologické prietoky v pupočníku. Pre klinický stav matky sme sa rozhodli ukončiť tehotenstvo akútnym cisárskym rezom,“ doplnila Réka Dikácz, doktorka Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FNsP Nové Zámky.

Lekárka Réka Dikácz Zdroj: FNsP NZ

Päť dní v umelom spánku

Luciu po pôrode hospitalizovali na tamojšej Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny. Jej zdravotný stav bol natoľko vážny, že lekári ju uviedli do umelého spánku, v ktorom zotrvala päť dní. „Pľúca mi po cisárskom reze fungovali na 20 %, kvôli tomu ma hneď dali na umelú pľúcnu ventiláciu a nechali ma v umelom spánku,“ povedala už vyliečená mamička.

Novozámockí lekári sa v jej prípade rozhodli aplikovať liek, s ktorým už mali skúsenosť a pomohol aj tehotnej pacientke, toho času s prasacou chrípkou. Tentokrát liečbu nasadili pri celkom štyroch tehotných pacientkach s covidom-19. „Pacientky boli v kritickom stave, na umelej pľúcnej ventilácii. Tam sme sa museli rýchlo a hlavne správne rozhodnúť. Keďže sme to už poznali z minulosti, tak si myslím, že to nebolo až také ťažké rozhodovanie. Nakoniec sa nám potvrdili účinky lieku, tak ako ho poznáme pri novorodencoch,“ povedal primár Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny Štefan Krbila. „Tento liek sa prioritne podáva predčasne narodeným bábätkám na roztiahnutie pľúcnych mechúrikov, aby dochádzalo k lepšiemu okysličeniu v organizme,“ doplnila primára Paula Habrmanová, pneumologička.

Doktor Štefan Krbila Zdroj: FNsP NZ

Neexistuje jeden kauzálny liek

„Nie je možné povedať, že v súvislosti s covid-19 existuje jeden kauzálny liek, ten jednoducho neexistuje. Keď sa dennodenne pozeráte na mladých ľudí, ktorí sa dusia a odchádzajú vám pred očami, tak vyskúšate všetko, čo sa dá, vyskúšate všetko, o čom si len myslíte, že by im mohlo pomôcť. My sme to urobili a podarilo sa to. Pacientka Lucka prežila, je doma so svojím dieťaťom, tak ako aj ďalšie tri tehotné pacientky a ich detičky, ktoré sa u nás podarilo zachrániť,“ uzavrel vedúci lekár "červených" zón a zástupca riaditeľa pre medicínsky úsek FNsP Nové Zámky Karol Hajnovič.

Lucia prišla do nemocnice s covidom-19 Zdroj: FNsP NZ

Už je doma zdravá a šťastná

Po tom, ako sa Lucia prebrala z umelého spánku, bola opätovne preložená na Gynekologicko-pôrodnícku kliniku. V tom čase od cisárskeho rezu uplynulo 15 dní. O štyri dni neskôr ju s negatívnym PCR testom prepustili domov. „Je to veľký zázrak, že žijem. Preto by som sa chcela poďakovať celému personálu nemocnice. Zamestnancom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky, Neonatologickej kliniky a rovnako tak zamestnancom Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny, tam sú úžasní ľudia. Celý čas mojej hospitalizácie boli zlatí, ústretoví, milí, ako sa správali a pomáhali mi. Ďakujem,“ poďakovala sa šťastná mamička.