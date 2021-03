PRÁVE TERAZ Maturity opäť nebudú, informoval Gröhling

BRATISLAVA - Maturitné skúšky sa v klasickej podobe neuskutočnia ani tento rok. Hodnotenie na maturitnom vysvedčení vznikne spriemerovaním koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov z predmetu alebo skupiny predmetov, podobne ako to bolo vlani. Dôvodom zrušenia "skúšky dospelosti" je zlá epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. Rozhodnutie v pondelok oznámil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

"Ruší sa písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh," povedal minister školstva. Známka z ústnej, praktickej aj jej teoretickej časti sa vypočíta podľa priemeru známok z predmetu. Ten sa vypočíta z koncoročných vysvedčení žiakov a posledných dvoch polročných vysvedčení. "Známka žiaka na maturite bude odrážať celú jeho prácu počas štyroch rokov a jeho kontinuálne výsledky počas celého štúdia na strednej škole," povedal šéf rezortu školstva. Poznamenal, že žiaci sa počas štyroch rokov učili a boli aj riadne známkovaní.

Minister školstva uviedol, že riaditeľ strednej školy určí do 3. mája skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Minister konkretizoval, že pri osemročných programoch sa do priemeru budú započítavať posledné štyri ročníky štúdia. Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl a žiakov štvrtých ročníkov päťročných bilingválnych vzdelávacích programov v maturitných predmetoch za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10. mája. "Následne žiak dostáva spriemerovanú známku. Ak má žiak záujem, môže požiadať o klasickú ústnu maturitu, napríklad aj v prípade, že chce opraviť známku na lepšie a táto maturita prebehne v termíne od 31. mája," povedal minister. Ak žiak nemá záujem o ústnu skúšku, tak sa priemer známok považuje za jeho výslednú známku.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Všetci žiaci dostanú známky zo štyroch povinných predmetov. Ak má žiak piaty alebo šiesty nepovinný predmet, maturuje z neho ústne, rovnako ako minulý rok. Alebo do 30. apríla môže zrušiť skúšku z dobrovoľného predmetu," ozrejmil šéf rezortu školstva. Ak má žiak podľa neho z niektorého predmetu počas rokov uvedené, že ho absolvoval, do priemeru sa to nepočíta. "Ak žiak nemá žiadnu známku z predmetov, alebo bol hodnotený iba absolvoval, bude maturovať ústne," vysvetlil Gröhling.

Minister pripomenul, že žiaci sa musia naďalej zúčastňovať na vyučovaní a musia dostať aj záverečné známky, v opačnom prípade im hrozia komisionálne skúšky. Gröhling uviedol, že sám nevie, či po strede (24. 3.) ešte bude ministrom školstva a aj preto oznámil zrušenie maturít už teraz. "Nevieme, čo sa môže v najbližších dňoch stať," dodal.

Príjmacie skúšky na stredné školy

O tom, ako budú vyzerať prijímacie skúšky na stredné školy (SŠ) rozhodne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v nasledujúcich týždňoch. V pondelok na tlačovej konferencii to uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).

"Prijímacie pohovory nás ešte čakajú a nie je možné, aby sme v tomto týždni rozhodli o takomto závažnom kroku," povedal minister školstva. Ako tvrdí, je opätovne potrebné "vychytať množstvo drobností, ktoré môžu nastať".

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Minister verí, že v nasledujúcich týždňoch sa situácia na Slovensku zlepší a v apríli sa budú môcť vo viacerých okresoch vrátiť do škôl aj žiaci druhého stupňa základných škôl vrátane deviatakov. Vlani sa klasické prijímacie pohovory na stredné školy neuskutočnili. Pri prijatí žiakov rozhodoval ich prospech. Ministerstvo školstva vtedy určilo vzorce, podľa ktorých školy prideľovali body jednotlivým predmetom.