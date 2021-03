Online overovanie vedomostí sa stalo skutočnosťou: Je čas na prípravu na využívanie

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Je na mieste sa po dvoch rokoch skúseností s administratívnou maturitou začať seriózne pripravovať na využívanie online foriem overovania vedomostí žiakov. Myslí si to riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská. Uviedla to v reakcii na otázku, či je zrušenie klasickej maturitnej skúšky dôvodom na to, aby sa začalo uvažovať o jej prípadnej zmene.