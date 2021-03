SLEDOVACIE KOMANDO V hľadáčiku mali Kuciaka, Krajniaka aj Lipšica! Uniknutý spis má 525 strán

Tváre "Kočnerovho sledovacieho komanda" mohla verejnosť spoznať na pojednávaní v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. Miroslav Kriak, Štefan Mlynarčí či Juraj Škríp sledovali Jána Kuciaka v období od 4. 10. 2017 do 16. 10. 2017. Koncom februára 2018 ho zavraždili v jeho dome vo Veľkej Mači. O život prišla aj jeho snúbenica Martina Kušnírová.

Členovia sledovacieho komanda na súde vypovedali, že na Jána Kuciaka nevedeli nájsť žiadnu "špinu". No podrobne zaznamenali jeho dennú rutinu - od príchodu do redakcie, cez obednú prestávku až po odchod domov. To všetko zadokumentovali aj s fotografiami či videami. Už krátko po vražde informácie o sledovaní zverejnila talianska televízia.

"Prešiel k jednému k stánkov a zakúpil si obloženú bagetu. Jediac bagetu prešiel na nástupište č. 5 a zaradil sa k čakajúcim cestujúcim," uvádza sa v sledovacom spise.

Zdroj: Topky.sk

Prácu sledovacie komanda mal koordinovať Peter Tóth, bývalý šéf kontrarozviedky SIS a Kočnerov niekdajší kamarát. Aj Tóth nakoniec vypovedal proti Marianovi Kočnerovi. Tvrdil, že konal na jeho príkaz a Kočner to aj financoval. Tóth spomenul aj nitrianskeho Norberta Bödöra, ktorý v súčasnosti čelí obvineniu a je väzobne stíhaný. Spis obsahuje aj rozpočet, v ktorom je dopodrobna rozpísané koľko a na aký účel sa minulo peňazí.

Sledovací spis má 525

Na internete sa nedávno objavil 525-stranový sledovací spis. Okrem fotografií Kuciaka sa v ňom nachádzajú aj iné sledované osoby. Prevažne ide o novinárov, no zachytení sú v ňom aj politici súčasnej koalície. Medzi nimi Milan Krajniak, novozvolený špeciálny prokurátor Daniel Lipšic či v súčasnosti obvinený šéf SIS Vladimír Pčolinský.

Novinári a politici boli zvyčajne sledovaní v bare Next Apache v Bratislave, v ktorom sa odohrala aj policajná razia. Sledovacie komando ich však pozorovalo aj v iných baroch či v miestach ich bydliska. Všetko je zdokumentované na fotografiách alebo videách.

Razia v bare Next Apache Zdroj: Jan Zemiar

Tento bar, v ktorom sa vykonával monitoring novinárov, spomínal vo svojich videách aj Marian Kočner. „Hríb si Kordu veľmi neváži, čo sa prejavuje vtedy, keď šéfredaktor so svojimi kamarátmi s Petrom Zajacom, bratmi Gálovcami a podobne pri alkohole beseduje na stretnutiach, ktoré sa konávali v pajzli Next Apache v Bratislave,“ hovoril Kočner v jednom zo svojich videí. Tie po jeho zadržaní zo stránky zmizli. Jeden zo sledovačov, Miroslav Kriak, vypovedal, že tento bar sledovali kvôli distribúcii drog. V sledovacom spise sa spomína, že "bol rozpadnutý, ošarpaný, stoličky mali zlomené operadlá a z vodovodného kohútika neustále tiekla voda".

Náhodne zachytení

Okrem stanovených sledovacích "cieľov" sa v spise objavili aj tí, ktorých zachytili náhodne. Medzi nich patrí aj Boris Beňa, yvalý prvý námestník SIS, ktorý je momentálne vo väzbe a vypovedá o viacerých vplyvných ľuďoch. Podobne bol takto sledovaný aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Toho sledovacie komando náhodou spozorovalo pri sledovaní novinára Adama Valčeka.

V spise sa nachádzajú aj fotografie detí novinárov - ako ich odvádzajú do školy či škôly, prípadne pri inej rutinnej dennej činosti. Sledovací spis obsahuje aj kópie občianskych preukazov novinárov, rôzne odkazy na profily na sociálnych sieťach či iné dôverné informácie.

Sledovali novinárov aj politikov

Sledovacie komando Petra Tótha sa niekoľko mesiacov zameriavalo na bratislavský bar Next Apache. Okrem novinárov tam chodili aj známe osobnosti vrátane politikov. Prvýkrát tam išli podľa Kriaka v čase odhalenia kauzy Čistý deň, tá rezonovala v médiách v roku 2017. Vypovedal o tom na súde v prípade vraždy Jána Kuciaka.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Kriak pripomenul, že na verejnosti sa vtedy objavila aj komunikácia medzi poslancom parlamentu (Borisom Kollárom) a chovankyňou zariadenia. Kriak vo výpovedi uviedol, že v prvom polroku monitorovali bar "pomerne intenzívne", v druhom "intenzita opadla". Divil sa, že bar navštevujú aj verejne známe osobnosti. "V tom bare sme jednoducho videli aj ľudí, ktorí tam nechodili pre diskusie a čítanie kníh, ale aj pre niečo iné. Opakovane sme tam zaznamenali drogy," povedal vo výpovedi.

Podľa jeho slov opakovane evidovali užívanie marihuany a raz našli na záchode injekčnú striekačku. Kriak počas svojej výpovede uviedol sedem mien novinárov, ktorých mali sledovať aj mimo tohto baru. Malo ísť o Jána Kuciaka, Moniku Tódovú, Adama Valčeka, Mareka Vagoviča, Eugena Kordu, Štefana Hríba a Daga Daniša. Dodal, že sa robilo aj tzv. cvičné sledovanie, pri ktorom sa zamerali na Martinu Ruttkayovú, ktorá mala brať od Mariana Kočnera peniaze za články.