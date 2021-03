Štát New York odsúhlasil návrh zákona o legalizácii rekreačnej marihuany

NEW YORK - Zákonodarcovia v americkom štáte New York odsúhlasili v utorok návrh zákona o legalizácii marihuany na rekreačné účely. Píše o tom agentúra AFP.

Návrh zákona podporili obe komory miestneho zákonodarného orgánu, v ktorých majú prevahu demokrati. Na to, aby nová právna norma vstúpila do platnosti, je však potrebný podpis tamojšieho guvernéra za Demokratickú stranu Andrewa Cuoma. Ten sa už vyjadril, že tak urobí. New York sa tak pridá k 14 ďalším americkým štátom a Federálnemu dištriktu Kolumbia, kde sú užívanie a držba marihuany v malých množstvách povolené.

Návrh zákona legalizuje predaj tejto drogy osobám nad 21 rokov, ako aj pestovanie marihuany na osobnú spotrebu. Prípadmi držby marihuany do 85 gramov sa polícia už nebude zaoberať. Tamojšie úrady zároveň vymažú z registra trestov záznamy o drogových trestoch všetkým osobám, ktoré by na základe nového zákona neboli stíhané. Kriminalizácia marihuany "pridlho disproporčne trestala nebelošské komunity tvrdými väzenskými trestami," napísal Cuomo vo svojom vyjadrení, ktoré zdieľal aj na Twitteri.

"Táto historická právna norma zabezpečuje spravodlivosť pre dlhodobo vyčleňované komunity, víta nové odvetvie, ktoré pomôže rásť ekonomike a vytvára podstatnú ochranu pre členov verejnosti," píše sa ďalej vo vyhlásení. Zmena zákona podľa úradu newyorského guvernéra ročne prinesie do štátnej pokladnice na daniach o 350 miliónov dolárov viac (asi 298,3 milióna eur) a pomôže vytvoriť desaťtisíce nových pracovných pozícií.

Vedenie štátu New York má tiež v pláne určitú sumu z príjmu týchto peňazí vyčleniť na rozvoj edukačného programu, liečbu drogovej závislosti a rozšíriť existujúci systém predaja lekárskej marihuany.