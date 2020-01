Megaproces v skratke: Spoveď o ľuďoch zo SIS, Kuciak označil Kočnera za mafiánskeho krstného otca

V šiesty deň pojednávania sa pred senát Špecializovaného trestného súdu postavilo aj komando, ktoré sledovalo novinárov. Miroslav Kriak spolu so Štefanom Mlynarčíkom vypovedali o tom, ako ich na sledovanie najal Peter Tóth a ako monitorovali aj pohyb zavraždeného novinára Jána Kuciaka.

Kriak je bývalý príslušník ŠtB, neskôr pracoval na Finančnom riaditeľstve. Tam skončil po tom, ako sa prevalilo, že aj on patril k ľuďom, ktorí novinárov sledovali. "Pracoval som v domnienke, že pracujem pre štát," hovoril Kriak na súde.

Miroslav Kriak Zdroj: Topky/Peter Korček

Na sledovanie ho oslovil Peter Tóth. Podľa jeho slov bol práve preto presvedčený, že sledovanie má vyšší cieľ. "Počas prvého polroka sme zaregistrovali drogy, aj distribútora aj únik informácií," povedal Kriak.

Pred súdom vypovedal aj Štefan Mlynarčík ktorý tiež patril k sledovaciemu komandu Petra Tótha Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Sledovanie Kuciaka

Bývalý príslušník ŠtB hovoril, že zadanie na sledovanie Jána Kuciaka dostal niekedy začiatkom októbra 2017. "Nič to pre mňa neznamenalo. Hneď ako som ho zbadal, volal som Tóthovi, že ten chlap nie je určite dílerom ani užívateľom drog.Pripadal mi skôr ako intelektuál," vypovedal Kriak s tým, že Kuciaka sledovali v prvý deň, neskôr už len z Bratislavy do Serede odkiaľ chodil autom domov, ale že väčšina správ o ňom bola už len vyfabulovaná, pretože to nemalo význam.

"Museli sme vykázať aspoň nejakú činnosť. Párkrát sme ho odfotili - na autobusovej stanici, pred redakciou. Vo Veľkej Mači sme raz odfotili jeho dom, pred ktorým stálo auto," hovoil Kriak. Komando Petra Tótha sledovalo aj bratislavský bar Next Apache, ktorý bol obľúbený medzi novinármi. Kriak tvrdí, že tam zaregistrovali užívanie drog. "Predovšetkým išlo o marihuanu, ale raz sa na záchode v smetnom koši objavila aj dlhá tenká striekačka," hovoril Kriak.

Tóth zo služby neodišiel

Peter Tóth, ktorý svedčí proti svojmu niekdajšiemu kamarátovi Marianovi Kočnerovi, pracoval kedysi ako novinár. Neskôr bol aj v Slovenskej informačnej službe. Podľa Kriaka však Tóth skončil len na svojej pozícii, nie v službe.

"Peter Tóth skončil len vo vedúcej funkcii v SIS, nie v službe," odpovedal Kriak na otázku splnomocnenca poškodených Daniela Lipšica. Ten sa zaujímal o to, prečo Kriak Tóthovi veril a prečo si myslel, že pracuje pre štát.

Peter Tóth Zdroj: Topky/Peter Korček

"Nevedel som, pre aký druh štátnej bezpečnostnej služby pracoval – či pre Slovenskú informačnú službu, Vojenské obranné spravodajstvo alebo inú službu," vysvetlil Kriak.

Tóth bol šéfom kontrarozviedky od roku 2002. Do Slovenskej informačnej služby vstúpil roku 1998. Keď ako novinár písal o zavlečení Michala Kováča mladšieho a kauze Technopol, zoznámil sa s Marianom Kočnerom. Neskôr sa z nich stali blízke osoby, Tóth pomáhal Kočnerovi aj s portálom Na pranieri či so zakladaním jeho politickej strany Cieľ. Teraz na súde tvrdí, že je presvedčený o tom, že vraźdu Jána Kuciaka zosnoval Marian Kočner spolu s Alenou Zsuzsovou.

Zsuzsovej tajné odkazy

Šiesteho dňa hlavného pojednávania sa zúčastnila aj obžalovaná Alena Zsuzsová, ktorá predtým požiadala o konanie v jej neprítomnosti. Zsuzsová avizovala, že bude vypovedať až po Zoltánovi Andruskóovi, ktorý je v tomto prípade už odsúdený na 15 rokov nepodmienečne. Zsuzsová stále svoju vinu odmieta.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Alena Zsuzsová si pred pojednávaním čítala výpoveď. Pred senátom však hovoriť nechcela Zdroj: Topky/Peter Korček

Napriek tomu však obžalovaná vypovedať odmietla, neodpovedala ani na otázky. "Chcem sa vyjadriť až na najbližšom pojednávaní, teraz nie," povedala pred senátom obžalovaná. "Má zmysel sa vás pýtať nejaké otázky? Budete odpovedať?" opýtal sa prokurátor po tom, čo mu sudkyňa udelila slovo.

"Nie, nebudem teraz odpovedať. Potom na najbližšom pojednávaní, potom vám odpoviem aj na tisíc otázok," povedala Zsuzsová. Bola nesústredená a jej odpoveď bola zvláštna, čo si všimol aj splnomocnenec poškodenej Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica.

Zsuzsová sa stále snaží zakrývať si tvár Zdroj: Topky/Peter Korček

„Obžalovaná bola odkázaná na matku a na obžalovaného Kočnera, od ktorého prijímala peniaze. Dovolím si konštatovať, že pri obhajobnej taktike prichádza do úvahy niekoľko alternatív, prečo to robí. Keďže som mal možnosť podrobne si naštudovať komunikáciu z aplikácie Threema, jednou z alternatív je, že pri svojich vyjadreniach dáva pani Zsuzsová odkazy pánovi Kočnerovi,“ skonštatoval Kvasnica. „Bez toho, aby som predkladal špekulácie alebo nejako konšpiroval, odznela tu opäť číslica tisíc, podĺa môjho názoru to môže byť skrytá komunikácia pre pána obžalovaného,“ uviedol advokát.

Advokát Roman Kvasnica Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Obžalovaná Zsuzsová sa pri týchto slová rozosmiala. Podľa Romana Kvasnicu bola komunikácia Zsuzsovej a Kočnera plná šifrovaných správ a symbolov, o ktorých boli obžalovaní presvedčení, že im rozmejú len oni. Marian Kočner rovnako avizoval, že využíva svoje právo nevypovedať aj napriek tomu, že mal tiež vypovedať po Zoltánovi Andruskóovi.

Dojímavé slová rodičov

Keďže Zsuzsová vypovedať odmietla, prokurátor navrhol, aby sa prečítali jej predošlé výpovede. V jednej z nich Zsuzsová uviedla, že to bol spolumajiteľ Finančnej skupiny Penta, ktorý sa jej mal "nabúrať" do účtu na sociálnej sieti a odtiaľ vytiahnuť a zverejniť jej údajnú komunikáciu s Danielom Lipšicom.

Zsuzsová vo svojich výpovedia často obhajovala Mariana Kočnera, hovorila o ňom ako o krstnom otcovi svojej dcéry, ktorý ju aj financoval. Jej mladistvej dcére mal posielať peniaze za vysvedčenie, prípadne jej dávať rôzne dary v podobe kabeliek či dovoleniek. Robiť tak mal aj po tom, ako ho zadržali a dali do väzby.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Po prečítaní zápisníc o jej výpovediach, sa k nim vyjadrili aj poškodení. Najskôr mama Zlatica Kušnírová, ktorá adresovala obžalovaným poriadne silné slová. „Martinka s Jankom si plánovali tri deti, tri vnúčatá sme mali mať. Chcem sa opýtať, akým právom nás obžalovaní obrali o túto lásku? Viem, že vám to nič nehovorí, u vás víťazí láska k moci a k peniazom,” povedala, pričom sa priamo pozerala na obžalovaných oproti. Alena Zsuzsová pri týchto slovách sklonla hlavu.

Rodičia Jána Kuciaka Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Po nej si zobral slovo aj otec Jána Kuciaka Jozef, ktorý svoje vyjadrenie adresoval priamo obžalovanému Marianovi Kočnerovi. „Pán Kočner tu hovorí o tom, že posielal peniaze krstňaťu. Ja som kresťan a a pre mňaje krstný otec ten, kto bol pri krste. Ale to, čo tu odznieva, že pán Kočner sa rozhodol stať sa krstným otcom, to je naozaj ako krstný otec z mafie,” povedal Jozef Kuciak.