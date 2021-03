KORONAVÍRUS Vláda zakázala dovolenky v zahraničí: Zákaz vychádzania platí! Na Veľkú noc zabudnite

Vláda zakázala zahraničné dovolenky, informoval o tom Eduard Heger. Členovia tak reagovali na paradox, že síce je zakázané cestovať do iného okresu, no s dovolenkami do exotických krajín problém nie je. Uvoľňovanie opatrení nemáme čakať ani počas Veľkej noci.

Zákaz cestovať na dovolenky

Podľa uznesenia vlády, ktoré predstavil Heger, je povolené cestovanie za hranice Slovenska, ale nie za účelom rekreácie. Do zahraničia môžete ísť napríklad za prácou, alebo keď tam vlastníte nehnuteľnosť. Ide o jedno z vládnych opatrení, ktoré má podľa Hegera zamedziť neférovosti, keďže aktuálne nie je možné nedôvodne cestovať medzi okresmi. Na otázky, odkedy má toto opatrenie platiť, odkázal minister, dočasne poverený vedením rezortu zdravotníctva, na podpredsedu vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Holého.

Zdroj: Topky/Maarty

"Máme vysoké počty hospitalizovaných. Chceme určite zabrániť, aby sme si doniesli do krajiny mutáciu, ktorú nebudeme zvládať. Už dnes dostávame na frak vďaka mutácii z Veľkej Británii. Určite nechceme, aby sem prišla mutácia, o ktorej nič nevieme. To je zámer a duch tohto zákona," povedal Heger. Prísnejšie by mali byť aj kontroly na hraniciach a meniť by sa mal aj spôsob a systém vyplňovania dotazníka e-Hranice.

Opatrenia sa počas Veľkej noci zrejme neuvoľnia

Heger na adresu Veľkej noci uviedol, že núdzový stav sa predĺžil, teda platí aj zákaz vychádzania, čo je odpoveď na možné uvoľňovanie opatrení. "Toto nebude Veľká noc v roku 2019, ale Veľká noc v roku 2021," uviedol Heger. Zatiaľ teda nie je v pláne, aby bolo povolené cestovanie mimo okres.

Lekári už nebudú zodpovedný za podávanie Sputnika V

Jednou z noviniek je, že pacienti po prekonaní koronavírusu budu mať nárok na kúpeľnú liečbu, ktorá bude preplácaná z verejného zdravotného poistenia. Ak niekto nie je poistený, preplatiť by to malo ministerstvo zdravotníctva. Ide predovšetkým o predtým hospitalizovaných pacientov so stredným alebo ťažkým priebehom.

Zdroj: Topky/Maarty

Vláda tiež oslobodila lekárov od zodpovednosti za podávanie vakcíny Sputnik V. "Oslobodzujeme lekárov od zodpovednosti. Aj toto je, myslím si, jasný dôkaz toho, že sa štát nespráva alibisticky, ale v záujme ochrany zdravia preberá riziko na seba," povedal Heger.

Núdzový stav opäť predĺžili

Núdzový stav na Slovensku v dôsledku pandemickej situácie sa predĺži o 40 dní. V stredu o tom rozhodla vláda. Vicepremiérka Veronika Remišová po rokovaní vlády povedala, že predĺženie bolo schválené konsenzuálne. Heger v utorok po zasadnutí pandemickej komisie uviedol, že na predĺžení je jednoznačná zhoda odborníkov.

Zdroj: Topky/Maarty

Na zasadnutí sa však pri hlasovaní mali zdržať zástupcovia SaS, podľa lídra liberálov Richarda Sulíka nepočuli dostatočné argumenty. Pred vládou však uistil, že ak na rokovaní kabinetu budú počuť pádne odôvodnenie, ministri z SaS za predĺženie núdzového stavu zahlasujú. Do piatka platí núdzový stav, ktorého predĺženie o 40 dní schválil kabinet 8. februára. Národná rada SR ho podľa možnosti novelizovaného zákona odsúhlasila 26. februára. Aj v prípade stredajšieho rozhodnutia vlády musí prísť do 20 dní k odobreniu parlamentom. Tento systém má byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.