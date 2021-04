Chorvátsko nečaká na covid pasy: Plánujete dovolenku? Toto sú podmienky na vstup do krajiny!

ZÁHREB - Chorvátsko od štvrtka rozšíri možnosti pre príchod turistov do krajiny bez toho, aby museli do karantény. Takýto vstup bude možný s negatívnym výsledkom nielen doteraz výlučne PCR testu, ale aj testu antigénnového, s platným potvrdením o prekonaní choroby covid-19 alebo s potvrdením o očkovaní.

Chorvátska vláda sa tak rozhodla nečakať na rozhodnutie Európskej únie ohľadom takzvaných covidových pasov, konštatujú miestne médiá. Predovšetkým úrady nebudú robiť rozdiel medzi vakcínami, ktorými budú turisti oočkováni. Môže teda ísť nielen o látky, ktorých použitie už odporučila Európska agentúra pre lieky (EMA), ale aj o ruský preparát Sputnik V alebo o niektorú vakcínu čínskych spoločností.

"Pre naše úrady je dôležité iba to, aby hostia, ktorí prídu, mali ochranu, a sezóna tak prešla s čo najmenším rizikom. Chorvátska ekonomika do značnej miery závisí na úspechu turistickej sezóny a cestovný ruch zase do značnej miery závisí na cudzincoch," poznamenal denník Večernji list.

Zdroj: Getty Images

Avšak minister vnútra Davor Božinović, ktorý je zároveň šéfom chorvátskeho štábu civilnej ochrany, dal najavo, že príliš nepočíta s tým, že uvedené uľahčenie nejako výraznejšie zvýši počty prichádzajúcich zahraničných hostí. Poukázal v tejto súvislosti na prísne reštrikcie v susedných štátoch zavedené kvôli šíreniu koronavírusovej nákazy.

Kvôli stále vysokým denným prírastkom nakazených sprísnila aj chorvátska vláda niektoré celoštátne platné reštriktívne opatrenia. Napríklad boli zakázané športové aktivity v krytých halách s výnimkou platnou pre vrcholových športovcov. Uzatvorené sú aj kryté detské ihriská. Okrem toho platia prísnejšie opatrenia schválené regionálnymi úradmi v župách najviac postihnutých šírením koronavírusu.