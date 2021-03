Mrzí ma, že Sulík robí silné vyhlásenia, v zásade si zabuchol dvere, hovorí Remišová

"V zásade si zabuchol dvere", dodala. Zopakovala, že strana Za ľudí rokuje o situácii v koalícii v zmysle uznesenia predsedníctva. To hovorí, že Za ľudí žiada zmenu na poste premiéra s cieľom zotrvať v štvorkoalícii. "To, čo urobí Richard Sulík, to vám ja neviem ani vyvrátiť ani potvrdiť, to je v rukách Richarda Sulíka. Mňa mrzí, že Richard Sulík robí nejaké silné vyhlásenia, v zásade si zabuchol dvere. Strana Za ľudí rokuje v zmysle uznesenia predsedníctva," reagovala Remišová na otázku, či sa diskutuje o tom, že by strana Za ľudí získala ministerské kreslá po odchode SaS z koalície.

Sulík v súvislosti s možnosťou, že po odchode SaS bude vláda pokračovať aj v trojkoalícii uviedol, že v politike treba rátať so všetkým. "Ak budúca koalícia nebude potrebovať pevný jednotný klub so silou 13 poslancov a bude vládnuť so 75 alebo 76 poslancami, a v strane Za ľudí si povedia, že to je takto v poriadku, tak to bude nová politická realita," uviedol. Dodal, že ak by sa partneri dohodli na zotrvaní v trojkoalícii, nepovažoval by to za férové. Pripomenul, že práve strana Za ľudí ako prvá vetovala nákup vakcíny Sputnik V. Šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) tvrdí, že v poslednom období vidí "veľký rétorický obrat" u šéfky strany Za ľudí a vicepremiérky Veroniky Remišovej.

Podľa Bittó Cigánikovej sa za pár dní jej komunikácia posunula a otočila. Hovorí o šumoch, že mal premiér Matovič niečo strane Za ľudí sľubovať za obetovanie koaličného partnera a podobne. "Verím, že je to len komunikačný šum, lebo inak by to bola kolosálna zrada," uviedla. Dúfa, že Remišová niečoho takého schopná nie je. Poslanci zo strany Za ľudí už počas dňa viackrát odmietli rôzne špekulácie. Podpredseda Za ľudí a parlamentu Juraj Šeliga hovorí, že najlepšie riešenie je udržať štvorkoalíciu. "Toto riešenie je najlogickejšie a najstabilnejšie možné. Vyžaduje však veľké štátnické gesto od dvoch ľudí – Igora Matoviča a Richarda Sulíka," vyhlásil.