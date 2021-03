Poslanec za OĽANO upozornil na HOAXový prieskum, v ktorom vedie jeho hnutie: Pomenoval ho trefne!

Sociálnymi sieťami koluje ďalšia dezinformácia. Konšpirátori prevzali grafiku zahraničnej spoločnosti Statista a vytvorili prieskum volebných preferencií, v ktorom je na čele hnutie OĽANO.

Poslanec tohto hnutia Andrej Stančík na svojom facebooku ľudí upozornil, aby sa nedali oklamať. „Niektoré facebookové skupiny sú zahatené vymyslenými prieskumami, v ktorých záhadne vedie OĽANO, napriek tomu, že relevantné agentúry hovoria opak. Ako poslanca za OĽANO by ma takéto výsledky možno tešili, no bolo by to len vytváraním akejsi imaginárnej reality, v ktorej je všetko v poriadku a žiadna kríza sa vlastne nedeje,“ napísal v úvode poslanec.

Nepravdivý prieskum volebných preferencií Zdroj: FB/Andrej Stančík

Stančík zdôraznil, že daný "prieskum" nekorešponduje z realitou. „Na Slovensku máme niekoľko relevantných prieskumných agentúr a napriek tomu, že majú rozdielne metódy a výsledky, verím im rozhodne viac ako týmto pokútnym grafickým prácam s náhodnými percentami,“ podotkol a požiadal ľudí, aby hoax nešírili. „Rád by som vás poprosil, aby ste nešírili takéto "prieskumy", ktoré nekorešpondujú s realitou a vytvárajú falošnú predstavu o súčasnej situácii,“ dodal.