Tisícky Slovákov zdieľalo HOAX o respirátoroch: Reakcia ministerstva! TU sú dôkazy o ich bezpečnosti

BRATISLAVA – Respirátory sú bezpečné a neškodia zdraviu. V reakcii na manipulatívne video šíriace sa sociálnymi sieťami to zdôraznil rezort zdravotníctva, ktorý navyše objasnil, z čoho sa respirátory vyrábajú.

Na sociálnych sieťach sa šíria viaceré konšpirácie a manipulatívne príspevky, ktoré navodzujú dojem, že respirátory sú nebezpečné a zdraviu škodlivé. Jedným z hoaxov je video, ktoré má už vyše 20-tisíc zdieľaní.

VIDEO Vývoj pandémie na Slovensku od ohlásenia prvého prípadu nákazy novým koronavírusom

Upozornilo naň aj ministerstvo zdravotníctva. „Vo videu sa tvrdí, že respirátory sú "chemický koktail", ktorý nikdy nebol testovaný na toxicitu a video podsúva, že respirátory sú preto zdraviu nebezpečné. Na túto tému sa detailnejšie pozreli nemeckí fact-checkeri z AFP Fact Check a z ich práce tu budeme čerpať,“ vysvetlilo v úvode svojho príspevku ministerstvo.

Zdroj: FB/MZ SR

Rezort považuje tvrdenia z videa za zavádzajúce a pripomína, že respirátory musia spĺňať všetky požiadavky a smernice stanovené príslušným nariadením Európskeho parlamentu a Rady, inak by nemohli získať prístup na európsky trh. „Pred uvedením na trh museli prejsť testovaním a nezávislé testy následne potvrdili ich bezpečnosť,“ podotklo ministerstvo.

Z čoho sa vyrábajú respirátory?

Polypropylén

Na výrobu filtrov do respirátorov sa používajú netkané textílie fúkaním taveniny. Taveninou je v tomto prípade jeden z najbežnejšie vyrábaných plastov na svete - polypropylén. Ten je podľa odborníkov zdravotne nezávadný, pevný a málo horľavý. Ľudia sa s ním navyše stretávajú aj v potravinárskom (tégliky, obaly) či textilnom priemysle (na dotyk pripomína ovčiu vlnu).

Ilustračné foto Zdroj: TASR/Kristína Mayerová

„Každý filter respirátora má viacvrstvovú štruktúru tvorenú náhodne uloženými mikrovláknami, ktoré vytvárajú póry oveľa menšej veľkosti, než je to u tkanej textílie. Podstatou fungovania bežných respirátorov je však najmä elektrostatický náboj týchto plastových vlákien, ktorý dokáže efektívne priťahovať častice. Práve elektrostatický náboj robí tieto filtre desaťkrát účinnejšími oproti filtrom bez náboja. Respirátory týmto spôsobom dokážu v plnej sile prefiltrovať minimálne 95 % častíc prenášaných vzduchom,“ priblížil rezort zdravotníctva.

Lepidlá, anilín a formaldehyd

Respirátory nie sú lepené. Filtračné vrstvy sú pospájané tepelným stuhnutím. Kým polypropylén je klasifikovaný ako netoxický, tak anilín aj formaldehyd sú skutočne kategorizované ako karcinogénne. Odborníci však jedným dychom zdôrazňujú, že ich použitie v limitovaných hodnotách je bežné a bezpečné. „Anilín je napríklad súčasťou farbív, ktorými sa farbia rifle. Na základe doteraz vykonaných testov je však zrejmé, že respirátory sú nimi kontaminované len zriedkavo, ak vôbec,“ uviedlo ministerstvo a doplnilo, že nemecká spotrebiteľská organizácia a nadácia zaoberajúca sa objektívnym skúmaním a porovnávaním tovarov otestovala desať respirátorov FFP2, pričom ani jeden z nich nebol kontaminovaný škodlivinami a nedalo sa mu nič vytknúť.

Ilustračné foto Zdroj: TASR/Friso Gentsch/dpa

Rúška aj respirátory musia byť neškodné

Pri výrobe rúšok a respirátorov sú zakázané všetky látky, o ktorých je známe, že sú zdraviu nebezpečné. Každá identifikovaná látka musí prejsť hodnotením rizika. Definujú to už vyššie spomínané európske normy. Vyžaduje sa napríklad, aby o látkach, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou, nebolo známe, že by mohli spôsobiť podráždenie, alergie alebo iné nepriaznivé účinky na zdravie.

Iba ak respirátory spĺňajú tieto požiadavky, dostanú takzvanú značku CE. Skontrolujte si teda, či má váš respirátor na sebe toto označenie spolu s 4-ciferným číslom notifikovanej osoby, číslom technickej normy, rokom jej zverejnenia, triedu filtračnej polomasky a jej typ/šaržu.